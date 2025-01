"Mi gran ilusión es la Cape Epic”

Pablo Rodríguez (Maceda, 1993) es uno de los siete componentes del laureado equipo de mountain bike BUFF MEGAMO, que el año pasado llegó al número uno del ranking mundial UCI en su categoría de XCM. Rodríguez, que empezará su segundo año en las filas del equipo, ha hecho un balance positivo de su primera temporada y apunta a lo grande. Su gran objetivo es llegar a competir y darlo todo en la Cape Epic, una de las pruebas por etapas más duras del mundo.

Recién cumples un año en el Buff Megamo Team, después de dejar el Cross Country Olímpico para pasar al XC Maratón. ¿Cuál es tu balance de esta primera temporada?

Es un balance muy positivo para mí. Aunque había hecho mucho maratón antes, este ha sido el primer año cien por cien centrado en el maratón, en un equipo profesional. Ha sido un año en el que he disfrutado mucho, porque he estado relajado, no tenía demasiada presión por parte del equipo y por rendir. Ha sido, sobre todo, un año de conocerme y conocer carreras, conocer al equipo, conocer la disciplina y saber un poquito hasta dónde me puedo meter en cada carrera. Ahora sí que va a ser un 2025 de ir un poquito más a tiro fijo con lo que he aprendido durante todo este año.

Este jueves se presenta el equipo 2025, que cuenta con una nueva incorporación...

Sigue siendo uno de los equipos más potentes del mundo, un poquito más si cabe, con la incorporación de Martin (Stošek), que aporta títulos, palmarés al equipo, y pone el listón muy alto. La verdad es que tenemos la competencia dentro del equipo, y eso nos hace ser un poquito más ambiciosos. Tener a gente de tanto nivel dentro del equipo nos hace mejorar a todos. Como te digo, un equipo supercompetitivo, creo que se puede nombrar como el mejor del mundo casi, porque tenemos un maillot de campeón de Europa ahora mismo con Rosa, líder de Cape Epic, y hay gente que ha ganado todo tipo de carreras...el mejor equipo del mundo, lo consideraría yo.

Con la incorporación de Martin Stošek el equipo ha mostrado su interés por conquistar también los campeonatos de gravel. ¿Cómo te ves en esa modalidad?

Aunque me gustaría centrarme en el maratón, creo que el XCM es una disciplina que es muy compatible con el gravel. Yo soy practicante activo y diario de gravel, tengo bicicleta de gravel y me encanta. Ya el año pasado hice mi primera competición en la Copa de España y sí que me gustaría ir metiéndome un poquito más en lo que es el gravel y probar algo de más nivel. Además, el equipo quiere que nos vayamos incorporando poquito poco a la disciplina, que la vayamos incorporando en nuestro calendario y que la vayamos preparando más específicamente.

El gravel está avanzando muy rápido en el mundo del ciclismo. ¿Crees que se está comiendo el terreno del mountain bike o son dos modalidades complementarias que pueden coexistir?

Yo creo que ahora mismo, hablando de alto nivel, tal cual están todos los corredores, es totalmente compatible. Otra cosa es que me digan que vamos a hacer BMX y gravel. Pues no. O descenso y gravel, pues no. Pero al final en XCM y gravel las carreras siguen siendo muy parecidas, la preparación sigue siendo muy parecida, la distancia también es muy parecida y quizá lo que más cambia es la bicicleta, la forma de la bicicleta y un poco los recorridos. Entonces, yo creo que sigue siendo una disciplina muy compatible y muy atractiva para los corredores de maratón y en la que ya hemos visto que corredores como Martin, que son especialistas en maratón, se desenvuelven muy bien. Pienso que es una disciplina que va a juntar a corredores de todas las disciplinas, de carretera, de mountain bike, de mountain bike cross country. Al final se reúnen muchos corredores que están buscando cosas nuevas.

En alguna entrevista has explicado que, si eres ciclista, es sobre todo por referentes como José Antonio Hermida. Cuéntanos cómo empezaste en el mundo del mountain bike.

Empecé precisamente gracias a él. Fue a raíz de la formación de la escuela José Antonio Hermida, que está en Galicia, en el pueblo de donde viene toda su familia, Maceda, que es donde vivo. Allí, con nueve o diez años, fue cuando empecé...en 2003 o 2004, justo cuando él venía con la medalla de las Olimpiadas de Atenas. Ahí fue donde me enganché, y empecé en la escuela a formarme. Hermida fue mi gran referente, el que me hizo ir creciendo un poquito más, y cuando fui subiendo de categoría ya quería ser como él. Nunca lo he conseguido a nivel de títulos, pero ha sido mi referente hasta el último momento.

Y ahora que estás en este gran momento de tu carrera profesional, en uno de los mejores equipos del mundo a nivel de maratón, ¿cuáles son tus objetivos a nivel individual para este 2025?

Sigo buscando un poco mi sitio, y veremos también a ver el equipo qué me puede llegar a ofrecer. Como corredor de maratón, mi gran ilusión es la Cape Epic. Pero bueno, ahora mismo las parejas en el equipo están bastante consolidadas así que veremos a ver qué hacemos. Pero hay carreras también de un día que me van muy bien. Buscaré un poco rendir cada día y tampoco buscar grandes objetivos de un día, porque no soy un corredor de un día y de grandes objetivos. Me gusta estar en una buena forma casi todo el año y rendir. Si no es al 100% en un día, estar a un 80% todo el año y luego, sorprenderme a mí mismo un día concreto. Ser regular más que nada, vamos.