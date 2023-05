"Gracias al deporte muchos jóvenes han vuelto a estudiar"

Shahid Ashraf es fundador de En Forma Inspira, un club deportivo que ayuda a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad

Él mismo se define como una persona optimista y con un constante afán de superación. Shahid Ashraf llegó a Barcelona desde Pakistán con tan solo 17 años. Sólo, sin un referente familiar en el que apoyarse, lo único que le animó a seguir y a integrarse fue el deporte. De esa experiencia, vivida hace 13 años, nació en 2020 el proyecto En Forma Inspira, un club deportivo sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ayudar a jóvenes que están en situación de vulnerabilidad.

¿Qué hacéis exactamente en En Forma Inspira?

Nosotros, en este proyecto, lo único que ofrecemos son actividades deportivas para que estos jóvenes, que están tutelados o que están en un centro de acogida, amplíen su red social, que no se queden en su entorno habitual, sino que conozcan a otras personas, de otros ámbitos sociales muy diferentes. Intentamos inspirarlos para que descubran todas las posibilidades que pueden tener en su futuro.

¿Cómo nace el proyecto?

El proyecto nació hace tres años. Yo llegué a Barcelona como un menor no acompañado y vi que realmente lo que me había ayudado mucho a integrarme, sobre todo con su cultura, fue correr por la montaña. Todas las personas que yo había conocido mientras hacía deporte, o mientras iba a correr, me ayudaban de una u otra manera, tanto que a día de hoy puedo decir que Barcelona es mi casa. Con En Forma Inspira quise replicar mi historia para ayudar a otros jóvenes como yo, y fue la Fundación Exit la que quiso ser parte del proyecto, dándome todo el apoyo.

Y enseguida empezásteis a reunir jóvenes...

El primer año hicimos una prueba piloto, vimos que esto estaba dando fruto. Encontrábamos jóvenes que no sabían qué hacer con su vida, que tenían un futuro por delante, y que decían “por qué no hacer deporte y a ver qué pasa”. Gracias a eso volvieron a estudiar, algunos empezaron a trabajar y vimos que con lo poco que teníamos, estaba funcionando muy bien. Así pues, decidimos consolidar el proyecto para poder ayudar a muchos más jóvenes.

¿Cuántos jóvenes se han sumado ya a En Forma Inspira?

Tenemos un grupo principal, que sería como un grupo de formación de unos 25 o 30 jóvenes. Pero, por ejemplo, a lo largo del año pasado pasaron unos 70 u 80 jóvenes, y este año nuestra intención es que vengan entre 90 y 120. Todos los chicos y chicas tienen que estar vinculados a entidades sociales que trabajan con ellos en temas de inserción laboral o integración social. A través de estas entidades les invitamos a nuestras actividades deportivas, como correr por montaña o actividades de recogida de residuos para cuidar el medio ambiente.

Precisamente, este fin de semana lleváis a cabo una actividad de recogida

Sí, será la segunda vez que la organizamos. Este fin de semana, coincidiendo con la Semana de la Naturaleza, unas 70 personas haremos un recorrido de unos diez kilómetros por Collserola. En diciembre del año pasado ya recogimos unos 200 kilos de residuos, aunque tristemente creemos que esta vez superaremos esa cifra.