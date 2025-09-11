El GR11 como nunca lo habías visto: la odisea de 800 kilómetros de Fernanda Maciel en solitario

Hay una sinceridad poco común que surge cuando se reduce un viaje a lo esencial: una corredora de trail como Fernanda Maciel, un sendero y nada más que lo que puedes cargar. Pura autosuficiencia.

Esa es la historia que cuenta *TALA*, la nueva película de The North Face, en la que la atleta de élite de ultradistancia Maciel se enfrenta al legendario GR11, cruzando la columna vertebral de los Pirineos, desde las costas atlánticas desde el Faro de Cabo Higuer hasta los acantilados mediterráneos del Cap de Creus.

Recorriendo 800 kilómetros en 12 días y 12 horas, Fernanda llevó consigo todo lo necesario para sobrevivir, avanzando completamente en autosuficiencia a través de crestas escarpadas, bosques silenciosos y pasos aislados. Sin equipo de apoyo, sin comodidades ni contacto, la soledad se convirtió en su compañera constante —y la montaña, en su espejo.

"Este es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida. Lo más duro fue estar sola. Tenía miedo de morir allí. Pero era mi sueño estar allí, y tienes tanta fuerza cuando sueñas algo y eres capaz de exigirte hasta lograrlo", explica Fernanda.

TALA es más que una historia de resistencia. Es una meditación sobre la presencia, la resiliencia y nuestra profunda conexión con los lugares salvajes. Filmada en la belleza indómita de los Pirineos, la película refleja tanto la exigencia física implacable del sendero como los silenciosos momentos de introspección que solo la soledad puede ofrecer.