Sin GPS, con 1,60 dólares y una concha: la Barkley Marathon, la carrera más rara del mundo con solo 20 finishers en 40 años

La Barkley Marathon se ha convertido en un vicio anual para los amantes de una de las carreras más extrañas del planeta. Es una prueba de ultrafondo tan extraña como legendaria porque no se parece a ninguna prueba convencional: se disputa en un entorno salvaje de Tennessee, sin recorrido señalizado, con navegación casi artesanal, libros escondidos que los corredores deben localizar como prueba de paso y un reglamento envuelto en secretismo.

Diseñada por su creador, Lazarus Lake, como un desafío extremo al límite físico y mental, combina desniveles brutales, falta de sueño, orientación y resistencia psicológica, hasta el punto de que terminarla se ha convertido en una rareza que alimenta su mito. Tienes 60 horas para completar cinco vueltas que equivalen a 160,9 kilómetros, sobre el papel. Pero en la Barkley hay trampa: aunque cada bucle se presenta oficialmente como de 20 millas, son muchas más. Si consigues acabar tres en menos de 40 horas se te acredita con el premio de 'Fun Run'.

En este 2026, Mathieu Blanchard, uno de los ultrarunners más reconocidos del mundo, debutó y la intentó explicara tras vivirla desde dentro. El francés tuvo que pasar por el primer filtro: el ritual. "Los "virgins" como yo deben ofrecer una placa de matrícula, pagar la inscripción de 1,60 dólares y recoger el dorsal de la primera vuelta”. Es un detalle aparentemente absurdo, pero en Frozen Head State Park (Tennessee) funciona como un juramento: has entrado en una cofradía.

En el campamento, la atmósfera ya es otra cosa. "Una mezcla de excitación y gravedad". asegura Blanchard."Si no duermo, es que he elegido el buen desafío". Y este, reconoce, "da miedo": 40 años de historia y solo 20 finishers del formato completo.

El mapa maestro y la prohibición que lo cambia todo

El siguiente golpe de realidad llega con la navegación. "Descubrimos la ‘Master Map’… y la copiamos cuidadosamente en nuestras cartas de papel. Nada de GPS, nada de tecnología que te rescate: solo brújula, un reloj que te da la organización para cuántas horas llevas corriendo, papel y cabeza".

Blanchard y su acompañante copiando el mapa principal / FACEBOOK

El road book, firmado con el humor retorcido de Gary Cantrell (aunque todos lo conocen como Lazarus Lake o Laz), añade misterio. Aquí la carrera no se aprende en Strava: Blanchard lo deja claro cuando cae en Big Hell y entiende por qué nadie "reconoce" el terreno como en otras ultras: "Está prohibido salir de los senderos oficiales fuera del día de carrera. Imposible 'reconocer'".

Y entonces suena la concha. A las 5:00, un sonido “grave, casi arcaico” que atraviesa tiendas, coches y cuerpos. Una hora después, el inicio: Carl da unas palabras, y a las 6:00 en punto Laz enciende el cigarro. Ese click de mechero es el pistoletazo.

Todo empieza en la valla amarilla. Es la frontera simbólica entre el mundo normal y el laberinto de Frozen Head. Ahí, apretados en silencio, los corredores esperan con la sensación de estar a punto de cometer una locura perfectamente voluntaria, mirando de reojo a Laz y al humo que manda más que cualquier cronómetro. Porque en la Barkley, esa valla no ordena la salida: te encierra en el pacto. La cruzas y ya no hay épica que valga, solo monte, zarzas y decisiones; un paso al frente y la carrera deja de ser carrera para convertirse en juicio.

La famosa valla amarilla con la frase "No bloquees la puerta" / FACEBOOK

Febrero, sentido inverso y el parque en modo trampa

La edición de 2026 que vivió Blanchard fue histórica. La Barkley se adelantó a mediados de febrero, una ventana más ingrata para la meteorología que su calendario habitual. Además, el recorrido endurecido se mantuvo, y por primera vez el arranque fue en sentido antihorario, considerado mucho más exigente. Desde el kilómetro uno, lo resume con una frase que sirve de manifiesto: "Siento una gratitud inmensa: la de correr una carrera que supera el deporte".

Son 40 en la salida. Y pronto aparece el primer elemento que hace única a la Barkley: los libros. No hay arcos hinchables ni alfombras de chip. Los "checkpoints" son páginas arrancadas de tomos escondidos en el bosque. En el primer hallazgo, el gesto lo firma Aurélien Sanchez —primer y único francés finisher, recuerda Blanchard— cuando le tiende el libro: "Te dejo arrancar tu primera página de la Barkley”. Para Blanchard, no es una anécdota: “Lo veo como un paso de testigo".

Un ejemplo de las páginas que deben arrancar los participantes para demostrar que pasan por los puntos de control / FACEBOOK

Rat Jaw y la carrera sin voluntarios

Después llega el catálogo de nombres que suenan a amenaza: Zipline, la prisión, Philips Creek… y Rat Jaw, el muro de zarzas (600 metros de desnivel positivo en 1,8 kilómetros con tramos que rozan el 50%).

En la torre —uno de los pocos puntos “visibles” para gente y medios— hay agua en bidones. Pero ni voluntarios ni asistencia. “Aquí no hay voluntarios… la Barkley te responsabiliza. No te lleva de la mano, te observa”. Esa frase explica por qué esta carrera es más que dureza física: es un examen de criterio.

Blanchard completó la primera vuelta en 9h47. Se estima que cada vuelta ronda 40 km y 4.600 m+, con 90% fuera de sendero. Cinco vueltan serían unos 200 km y 23.000 m+. Como subir casi tres veces el Everest. Y todo con electrónica vetada: "Sin tracker, sin GPS, sin ángel de la guarda. En grupo es tranquilizador. Solo, es otra historia".

Blanchard cruza uno de los múltiples ríos del recorrido / FACEBOOK

El momento en que la meteorología gana

La segunda vuelta le cae con noche, coyotes y orientación más compleja: "Solo el haz de la frontal y decisiones, todo el tiempo". Siguen afinados… hasta que la previsión se cumple en la peor dirección. En la tercera vuelta, Blanchard decide arriesgar y se va solo: "Me siento super bien, quiero acelerar… pero tengo miedo: si me pierdo, puedo perder incluso la Fun Run". La respuesta de Seb (Sébastien Raichon) le deja el dilema servido: “Has entendido todo. Te toca elegir".

El problema no fue perderse. Fue el cielo. En Bald Knob, la lluvia se vuelve “un diluvio”, se mezcla con nieve, y el viento “arranca el calor del cuerpo”. La humedad atraviesa capas, incluso los guantes “100% impermeables”. Y aparece el enemigo real: "Estoy empapado hasta los huesos… en temperatura negativa, con una sensación de frío extremo”. Entonces escribe la línea que nadie quiere firmar allí arriba: “La hipotermia aquí no avisa mucho tiempo”. Sin comunicación, con trayectorias distintas entre corredores, entiende el riesgo: un accidente serio puede volverse invisible.

A dos tercios de la vuelta, toma la decisión que también forma parte del mito Barkley: retirarse para salvarse. "Debo admitirlo: debo parar, si no es el cartón seguro… he salvado mi piel". Ya en el campamento, la trompeta suena como sentencia, “el himno a la muerte”, y la Barkley “cierra su mandíbula” sobre su aventura.

La edición terminó sin finishers del formato completo, otra prueba de que en Frozen Head a veces no gana el más fuerte, sino el que sobrevive al conjunto.

Blanchard, lejos de dramatizar, lo convierte en aprendizaje técnico: “He entendido lo que significa el índice ‘Schmerber’… nuestras chaquetas no son 100% estancas”. Y deja una conclusión que suena a aviso para navegantes: “Según yo, la Barkley, en este trazado, no se puede terminar con lluvia fuerte”.

Al final, su agradecimiento tiene más peso que un podio: “Lo que habéis creado es una sagrada anomalía en el universo del ultratrail… y yo la adoro”. Porque en la Barkley, incluso cuando no terminas, si sales de allí con esa frase, es que has entendido el juego.

Los 20 finishers de la Barkleys en 40 años

En la leyenda áspera de la Barkley Marathons, los finishers son una rareza estadística. La lista arranca en 1995 con Mark Williams —el primer hombre en “resolver” el acertijo— y atraviesa hitos que fueron elevando el mito: las dobles finalizaciones tempranas de 2001 y 2004, el récord de Brett Maune en 2012, y la era moderna de nombres que ya son sinónimo de Barkley, como Jared Campbell y John Kelly, capaces de repetir en una prueba diseñada precisamente para que nadie repita.

Finishers por año 1995 — Mark Williams — 59:28:48 (primer finisher)

2001 — David Horton — 58:21:00; Blake Wood — 58:21:01

2003 — Teddy Keizer — 56:57:52

2004 — Mike Tilden — 57:25:18; Jim Nelson — 57:28:25

2008 — Brian Robinson — 55:42:27

2009 — Andrew Thompson — 57:37:19

2010 — Jonathan Basham — 59:18:44

2011 — Brett Maune (1) — 57:13:33

2012 — Brett Maune (2) — 52:03:08 (récord); Jared Campbell (1) — 56:00:16; John Fegyveresi — 59:41:21

2013 — Nick Hollon — 57:39:24; Travis Wildeboer — 58:41:45

2014 — Jared Campbell (2) — 57:53:20

2016 — Jared Campbell (3) — 59:32:30

2017 — John Kelly (1) — 59:30:53

2023 — Aurélien Sanchez — 58:23:12; John Kelly (2) — 58:42:23; Karel Sabbe — 59:53:33

2024 — Ihor Verys — 58:44:59; John Kelly (3) — 59:15:38; Jared Campbell (4) — 59:30:32; Greig Hamilton — 59:38:42; Jasmin Paris — 59:58:21 (primera mujer finisher)

El último gran capítulo, por volumen y significado, llegó en 2024, cuando se registró una cosecha excepcional de finalizadores y Jasmin Paris se convirtió en la primera mujer en completar la carrera, entrando dentro del límite con un margen mínimo que reforzó la narrativa de supervivencia que rodea al evento.

Solo dos españoles lo han intentado

Aunque ningún español ha logrado completar las cinco vueltas de la Barkley Marathons, sí ha habido presencia española en la línea de salida de Frozen Head.

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El pionero fue Josep Barberillo y, más recientemente, nombres como Albert Herrero han mantenido esa representación, alcanzando vueltas avanzadas en un recorrido donde incluso completar un solo bucle ya es considerado un logro.