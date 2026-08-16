Gorka Prieto, nutricionista español: "Pogacar puede llegar a quemar hasta 5.000 calorías en una sola etapa de una Gran Vuelta, y el total acumulado puede superar las 100.000 calorías"

Un deportista de élite tienen necesidades nutricionales distintas a las personas con trabajos sedentarios o de menor exigencia, aunque también sean físicos. En especial, en el ciclismo es importante tener un gran control de las calorias y nutrientes para permitir que el cuerpo responda durante etapas de más de 200 kilómetros consecutivas.

La estrella del UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, de 27 años, lo sabe mejor que nunca y por eso cuenta con un especialista que le ayuda a mantener los niveles de energía altos para encarar cada una de las pruebas de la temporada. Y no le ha ido mal, pues se ha coronado ganador del último Tour de Francia y de otras ediciónes, además del Giro de Italia, entre otros.

Pogacar es uno de los mejores ciclistas del circuito en la actualidad. / EFE

Además, el encargado de llevar al esloveno desde 2020 es un navarro, Gorka Prieto. Lejos de ser un nutricionista restrictivo, comprende que hay veces en las que el cuerpo necesita una alegría, aunque la base de una dieta para un ciclista se centra en los carbohidratos, sobretodo en competición.

"Pogacar puede gastar 5.000 calorías durante una etapa", señala Prieto sobre la alimentación del ciclista durante una Gran Vuelta. Cabe destacar que estas pruebas no duran tan solo un día, sino que se alargan durante semanas, por lo tanto no es descabellado pensar en una dieta que supere las 100.000 calorías durante las semanas en las que duren las pruebas.

No obstante, reconoce que sí que tiene que haber una pauta estructurada clara durante el día a día. Sin embargo, adapta la dieta en función del tipo de prueba al que se enfrente, ya que no es lo mismo luchar por una etapa en un puerto de alta montaña con unas subidas y bajadas muy pronunciadas, que competir en una etapa llana, o en una contrarreloj.

La importancia del 'cheatmeal day'

En toda dieta, no solo en las de los deportistas, es necesario que haya un día en el que no sea tan importante contar calorías y macronutrientes, pues el cerebro necesita oxigenarse y no aguanta una restricción constante y una exigencia continua puede llevar al tan temido efecto rebote.

El 'cheatmeal day' es importante en cualquier dieta, aunque no todo vale. / El Periódico

No se trata de arrasar con la nevera, pero los nutricionistas sí que reservan una jornada para dar una alegría al cuerpo que se suele llamar 'cheatmeal day' (se puede traducir como el 'día libre de comida'): "Solemos meter la hamburguesa en la jornada de descanso o en el día previo, porque los ciclistas se levantan un poquito más tarde y las digestiones cambian", apunta, permitiendo conocer el nivel de detalle con el que se cuidan este tipo de variables.

Además parece que a Pogacar le gustan de verdad estos días y en ocasiones incluso se anima a probar cosas nuevas. Así lo revelaba al revelar qué se había pedido durante el 'cheatmeal day' durante le último Giro de Italia: "Me pedí un helado con sabor a ricotta, pera y palomitas de maíz", comentaba.

Lo que sí o sí está prohibido

Pese a que hay cierta manga ancha con la comida durante estas jornadas de descanso nutricional, tanto Prieto como el resto del equipo del UAE saben que hay alimentos que no pueden introducir en el cuerpo, independientemente de ser día libre.

"Quesos, risottos, aceites y postres con mantequilla", pues las digestiones son más pesadas y es contraproducente para el buen rendimiento durante la competición.