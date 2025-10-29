La Gomera acogerá el Campeonato del Mundo de Skyrunning 2026

La Federación Internacional de Skyrunning (ISF) ha hecho oficial la noticia: La Gomera será la sede del Campeonato del Mundo de Skyrunning 2026. El archipiélago canario volverá a situarse en el mapa internacional del trail running con una cita que reunirá a selecciones nacionales de los cinco continentes entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026.

La decisión confirma la consolidación de Canarias como territorio de referencia en la montaña y el ultrafondo, tras albergar pruebas del calendario internacional durante la última década. El evento, que celebrará su novena edición, se articulará en torno a tres disciplinas: Vertical, Sky y SkyUltra, con 27 medallas y títulos de Campeones del Mundo en juego.

El formato del Mundial de Skyrunning está reservado a selecciones nacionales oficiales, aunque la organización permitirá también la participación de corredores externos, con salidas diferenciadas. Se espera la presencia de atletas de más de 40 países, igualando o superando la cifra récord registrada en la edición de 2024 celebrada en Desafío Urbión (España), donde participaron 310 deportistas de 41 naciones y España, Italia y Japón dominaron la clasificación por equipos.

José Antonio Rodríguez Herrera, director de carrera de Gomera Paradise, expresó su emoción tras el anuncio: "Después de una década de trabajo incansable con el objetivo de compartir con el mundo la isla que tanto amamos, acoger el Campeonato del Mundo de Skyrunning es un honor, un privilegio y un paso natural en nuestra evolución".

El presidente de la ISF y fundador del skyrunning, Marino Giacometti, también destacó la importancia de regresar a España, uno de los países más relevantes en la historia de esta disciplina: "Es una alegría volver a un país con una de las mayores aficiones por el skyrunning y que ha producido a muchos de sus grandes campeones".

Más allá del componente deportivo, el Campeonato del Mundo supondrá una oportunidad única para promocionar internacionalmente La Gomera como destino de naturaleza, sostenibilidad y deporte al aire libre.