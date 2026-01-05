Goldie Hawn, actriz, revela su entrenamiento holístico con 80 años: "Cuando caminas hacia atrás estás empleando una parte diferente del cerebro"

Goldie Hawn (Washington D.C., 1945) es una popular actriz de cine, televisión y cantante estadounidense. La intérprete saltó a la fama tras ser una de las protagonistas de la serie Rowan & Martin's Laugh-In, durante tres temporadas.

No obstante, fue en la gran pantalla donde Hawn encontró el éxito. En su carrera filmográfica, la artista fue ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto y el Globo de Oro en la misma categoría por su papel en 'Flor de cactus'.

Con 80 años recién cumplidos, Goldie Hawn es un referente de la longevidad. La actriz emplea una rutina de entrenamiento holístico para mantenerse en forma. Además, combina el movimiento con un enfoque lúdico que le permite cuidar su salud física, emocional y mental.

La estrella de Hollywood ha reconocido practicar el 'rebounding', una disciplina que se realiza con un pequeño trampolín. Este ejercicio cardiovascular de bajo impacto favorece el sistema linfático y protege las articulaciones.

Por otra parte, Hawn combina esta actividad física con sesiones de entrenamiento de fuerza, con el objetivo de mantener la masa muscular y no perder funcionalidad y capacidad de movimiento para el día a día. Posteriormente, la actriz estadounidense termina su entrenamiento con un paseo al aire libre.

De hecho, Goldie aseguró en la revista Women's Health que camina hacia atrás, un ejercicio que beneficia el equilibrio y la postura del cuerpo: "Si no quieres caminar hacia delante, siempre puedes hacerlo hacia atrás, porque cuando caminas hacia atrás estás empleando una parte diferente del cerebro".

En este caso, la madre de Kate Hudson destaca el baile y otras actividades físicas con las que divertirse a través del entrenamiento. Mantener hábitos saludables que generen disfrute ayudan a relacionar el ejercicio con la actitud positiva.

"La diversión, el movimiento con alegría y la conexión mente-cuerpo son las herramientas claves para conservar la salud física y emocional a los casi 80 años", declaró Hawn al citado medio.