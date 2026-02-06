Las Golden Trail World Series 2026 presentan calendario: arrancan en Zegama, más premios y una novedad histórica

Las Golden Trail World Series ya tienen hoja de ruta para 2026. En su novena temporada, las GTWS recorrerán tres continentes y ocho países entre mayo y octubre, con un calendario que combina tradición, nuevas sedes y una ambiciosa batería de novedades deportivas y económicas que refuerzan su posición como campeonato de referencia.

La temporada se abrirá el 17 de mayo en Zegama-Aizkorri, una elección tan simbólica como estratégica. La maratón de montaña más icónica del planeta celebra su 25 aniversario regresando al epicentro del trail mundial. Sus 42 kilómetros y 2.736 metros de desnivel positivo, atravesando cimas como Aizkorri o Aketegi, volverán a ofrecer una imagen única del deporte, con miles de aficionados empujando a los corredores en puntos ya legendarios como Sancti-Spiritu.

Una semana después, el circuito se trasladará al Valle di Ledro, en Italia, para disputar el Ledro Sky Trentino (24 de mayo). Tras haber sido sede de la Gran Final en 2025, la prueba italiana se consolida en el calendario con un recorrido técnico, exigente y de alto valor paisajístico, entre antiguas trincheras de la Primera Guerra Mundial y cimas como Parì, Sclapa o Cima d’Oro, en un entorno reconocido por la UNESCO.

El gran salto geográfico llegará el 5 de julio, cuando las GTWS se estrenen por primera vez en Canadá con el Quebec Mega Trail. La prueba, con 32 kilómetros y 1.450 metros de desnivel positivo alrededor del Mont-Sainte-Anne, supone la entrada del circuito en un país clave para el desarrollo del trail en Norteamérica. Tras su paso por las Golden Trail National Series, Quebec da el salto definitivo al calendario mundial con un recorrido tan espectacular como exigente.

El regreso a Europa se producirá el 1 de agosto con el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail, en Austria, una de las sorpresas más agradables de 2025. Su perfil alpino, la altitud y la constante exigencia técnica lo convierten en uno de los recorridos más duros del año. Apenas una semana después, el 8 de agosto, llegará una de las citas subrayadas en rojo por todos los favoritos: Sierre-Zinal. La mítica "carrera de los cinco cuatro miles" es la única prueba presente en todas las ediciones de las GTWS y volverá a reunir a la élite mundial en un escenario donde aún resuenan los récords de Kilian Jornet (2:25:34) y Maude Mathys (2:49:20).

El tramo final de la temporada llevará al circuito definitivamente a Asia, un mercado estratégico para las GTWS. El 20 de septiembre, Japón acogerá el Myoko Trail, en los alrededores del Suginohara Ski Resort, con un recorrido que combina duras ascensiones, descensos técnicos y vistas privilegiadas sobre el lago Nojiri. Una semana más tarde, el 27 de septiembre, llegará una de las imágenes más icónicas del calendario: la Jinshanling Great Wall Trail Race, la única carrera del circuito que se disputa sobre una de las siete maravillas del mundo moderno.

La temporada culminará con una Gran Final inédita en Corea del Sur, los días 24 y 25 de octubre, con el Muju Trail como escenario decisivo. En pleno corazón de la candidatura coreana para los Juegos Olímpicos de 2036, los 30 mejores hombres y mujeres del ranking, junto a los ganadores de las GTNS, se jugarán el título en una única carrera con hasta 300 puntos en juego.

Calendario de las Golden Trail World Series 2026

17 de mayo. Zegama – Aizkorri (España). 42 km / +2,736 m 24 de mayo. Ledro Sky Trentino (Italia). 21,5 km / +1,777 m 5 de julio. Quebec Mega Trail (Canadá). 32 km / +1,450 m 1 de agosto. Salomon Pitz Alpine Glacier Trail (Austria). 23,5 km / +1,700 m 8 de agosto. Sierre-Zinal (Suiza). 31 km / +2,200 m 20 de septiembre. Myoko Trail (Japón). 23,5 km / +1,783 m 27 de septiembre. Jinshanling Great Wall Trail Race (China). 24 km / +1,893 m 24-25 de octubre. Muju Trail Grand Finale (Corea del Sur). 26 km / +2,122 m

Más premios y clasificaciones por equipos

Más allá del calendario, 2026 apunta a ser una temporada de más incentivos, más estrategia y mayor exigencia competitiva. Las GTWS darán un salto importante en el apartado económico con un incremento del 45 % en los premios respecto a 2025, hasta alcanzar una bolsa total de 435.000 euros, una cifra que consolida al circuito como uno de los escaparates más atractivos del trail de élite. En la cúspide, los ganadores de la general masculina y femenina se llevarán 30.000 euros cada uno, pero el reparto no se queda ahí: el aumento impactará "en todos los niveles de la competición", elevando el valor de cada carrera y premiando la regularidad a lo largo del curso.

El cambio, sin embargo, no será solo de cheques. El campeonato también quiere ganar en narrativa y emoción con una nueva capa táctica: la introducción de segmentos específicos de subida, bajada y sprint que otorgarán puntos extra para la clasificación general.

En la práctica, esto abre un abanico de escenarios mucho más amplio: no bastará con "aguantar" hasta meta, sino que habrá que saber cuándo apretar, leer la carrera y gestionar esfuerzos con precisión si se quiere maximizar el botín. Una fórmula pensada para intensificar los duelos directos en carrera y, al mismo tiempo, potenciar el espectáculo televisivo.

Tras un 2025 de récord, con más de 9.300 atletas de 63 nacionalidades, el circuito afronta una nueva etapa en la que figuras como Elhousine Elazzaoui y Madalina Florea tratarán de defender su corona en un escenario más global y competitivo que nunca.