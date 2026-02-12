Qué es un ‘Golden Ticket’ para Western States y por qué Black Canyon 2026 vale oro

En el trail hay dorsales difíciles y luego está Western States 100: el 100 millas más icónico de Estados Unidos, con un acceso tan restringido que la palabra que mejor lo resume es una: lotería.

Pero desde hace años existe un atajo que lo cambia todo y que, en la práctica, marca el inicio de la temporada para la élite. Se llama "Golden Ticket" y funciona como un pase directo a Western States sin tener que cruzar los dedos en el sorteo.

La propia organización de Western States lo deja claro: para la edición 2026 hay seis carreras dentro de la HOKA Golden Ticket series, con un reparto de invitaciones automático para los mejores. En tres pruebas, entran las dos primeras mujeres y los dos primeros hombres; en las otras tres, el premio sube a tres por categoría. Y, detalle importante en un deporte donde los planes cambian: si alguien ya está dentro o renuncia, la plaza puede correr hacia atrás hasta quinto o incluso séptimo puesto, según la carrera.

Las carreras, con "Golden Ticket" en juego

La Black Canyon (100K) en Arizona este 14 de febrero reparte tres billetes para mujeres y tres para hombres, y el Tarawera Ultra-Trail (102K) en Nueva Zelanda, el mismo día, ofrece dos por sexo.

El siguiente asalto es el Chianti Ultra Trail (120K) en Italia, el 21 de marzo, también con dos plazas por categoría. Allí lo ganó toda una referencia como el catalán Kilian Jornet para poder correr la edición del pasado año.

Vincent Bouillard, Jim Walmsley y Kilian Jornet, en la meta de Chianti by UTMB / ©Chianti by UTMB

El cierre del circuito llega con The Canyons Endurance Runs (100K) en California, el 25 de abril, donde vuelven las tres invitaciones por sexo.

Los ganadores reciben la invitación por email y tienen dos semanas para aceptar. Si un clasificado se borra antes del 1 de mayo, la plaza vuelve a rodar al siguiente (a partir de esa fecha, pasa a la lista de espera general).

El recorrido de la Black Canyon 100k de 2026

¿Y por qué se convierte en un imán competitivo? Por el tipo de recorrido y por el momento del calendario. Black Canyon es un 100K punto a punto sobre el Black Canyon National Recreation Trail, con perfil "corredor" y ritmo sostenido: alrededor de 100 kilómetros, un tiempo límite de 20 horas y un desnivel contenido para estándares de ultra norteamericana (en torno a 1.600 metros de desnivel positivo), lo que invita a correr fuerte desde salida.

Además, tiene doble valor para quien mira Western States desde lejos: para ser "qualifier" de la lotería, la propia documentación de la prueba indica que hay que completar el 100K por debajo de 17 horas (requisito de elegibilidad para el sistema de clasificación de WSER). Es decir: o vas a por el billete, o te llevas un tiempo que te puede abrir la otra puerta.

Un "Golden Ticket" es un acceso inmediato a la Western States. Y Black Canyon, por diseño y por fecha, es de esas citas donde el deporte se convierte en mercado: seis plazas abiertas en pleno mes de febrero.