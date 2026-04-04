Giro de 180 grados con Arda Güler: su brutal cambio físico sorprende en el Real Madrid

Arda Güler pasó de ser una promesa frágil a un jugador preparado para la élite en apenas unos meses. La llegada del turco al Real Madrid no fue sencilla; sufrió lesiones y problemas físicos varios que empañaron mucho su campaña inicial. Sin embargo, en pleno 2026 la realidad del jugador es completamente distinta.

El físico de Arda Güler, un gran 'antes y después'

El turco siempre destacó por su técnica más que su físico, lo cual sigue siendo una realidad positiva a día de hoy. No obstante, a su vez ha logrado obtener un cuerpo más trabajado y musculado que le permite competir con mayor facilidad en la élite.

Desde que llegó al Real Madrid, mediante un duro entrenamiento físico y un cambio de dieta, Arda Güler logró ganar entre 8 y 10 kilos de peso. Y eso, obviamente, es algo que se nota en una liga tan competitiva en términos físicos como LaLiga.

Hay que tener en cuenta que existen muchos contextos de partido distintos: en algunos, el Real Madrid será generalmente superior por la abrumadora calidad técnica del conjunto, pero en otros encuentros esa superioridad no es tan palpable.

Arda Guler en el encuentro contra el Elche CF / Europa Press

Cuando las fuerzas están más equilibradas es cuando el desempeño físico entra más en juego. Ahí es dónde Arda Güler ha ganado mucho terreno. Ya no es un 'jovencito' simplemente, ahora acumula mucha más experiencia en todos los sentidos.

El futuro de Arda Güler en el Real Madrid es claro: debe seguir siendo una de las piezas clave en el esquema táctico del conjunto blanco, pero no puede olvidarse de mantener un físico a la altura que le permita desempeñar su juego sin importar cómo de extremos sean los choques.

En lo que llevamos de 2026, Arda Güler no ha sufrido lesión alguna, y en el pasado 2025 apenas perdió tiempo de juego por problemas físicos. Esa es la prueba más obvia del trabajo duro que ha hecho el jugador para alcanzar su estado físico actual.

El cambio de Güler no es solo físico. Es la diferencia entre promesa y jugador listo para competir en el Real Madrid. En todos los sentidos, Arda Güler debe servir como ejemplo para las futuras perlas que lleguen al conjunto blanco.