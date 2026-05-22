Los gimnasios ya detectan el cambio de tendencia antes del verano: “Cada vez menos pagan la cuota y no vienen”

Apuntarse al gimnasio es el propósito por excelencia en los últimos tiempos. Los clubes deportivos registran un pico de nuevas altas que marca el inicio de una estacionalidad muy predecible justo ahora que estamos a las puertas del verano.

Ese patrón se repite en tres momentos clave del año: enero, después de Semana Santa y, como decimos, en la vuelta del verano. Según August Tarragó, presidente de la Asociación Catalana de Clubes de Fitness, cada uno de estos picos "puede representar entre el 20 y el 25% de las nuevas altas del año".

El tópico del socio que se apunta en enero y desaparece en febrero pierde fuerza igual que el de bajas antes del verano. Tarragó lo confirma: “cada vez la gente es más constante yendo al gimnasio”. Más personas logran mantener el hábito más allá del impulso inicial a pesar de las altas temperaturas en la época estival y de la saturación de las salas.

Gerard Figueras apunta, además, que se hace “una utilización más intensiva que la que podía haber antes de la pandemia”.

Las nuevas altas se concentran principalmente en dos franjas: los de 30 a 45 años, en sintonía con los propósitos de verano, y los más jóvenes.

Entrenamiento de hombre fuerte en el gimnasio / Freepik

Los datos lo confirman: la tasa de abonados entre los 25 y 34 años alcanza el 37,2% de penetración en gimnasios privados, casi cinco veces más que hace diez años, y entre los 15 y 24 años llega al 31,4%, el triple que en 2015.

El fenómeno responde a una tendencia de fondo. En apenas dos años, la cifra de abonados en España ha pasado de 4,8 millones en 2022 a 6,2 millones en 2024, un salto del 29,2% impulsado por la expansión de grandes operadores, la bajada de precios y la normalización del entrenamiento híbrido.

Con una penetración que ronda el 13% de la población, el fitness se consolida como un hábito ligado al bienestar, la salud y la prevención.