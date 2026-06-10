Ni gimnasio ni suplementos: el secreto de este maratoniano de 77 años que ha completado más de 1.000 carreras

Si eres de los que piensa que la edad es un obstáculo para mantenerse activo, Joan Guimet es un ejemplo contrario. A sus 77 años, sigue participando en carreras populares, medias maratones y entrenamientos semanales con una disciplina que muchos deportistas más jóvenes envidiarían.

Y es que su historial es impresionante: cerca de 1.000 carreras completas y alrededor de 70 maratones disputadas durante casi cuatro décadas. Números que muy pocos han alcanzado.

Su historia como maratoniano comenzó de forma inesperada cuando tenía poco más de 30 años. Hasta entonces, Guimet asegura que apenas practicaba deporte, pero una conversación casual sobre una maratón terminó despertando su curiosidad.

Lo que empezó como un reto puntual acabó convirtiéndose en una pasión que ha marcado gran parte de su vida.

Sin embargo, Joan Guimet reconoce que no todo fueron aciertos: "tengo una arritmia por haber hecho el animal al principio", admite. Por eso insiste en que aquellos que se inician en el running deben hacerlo de forma progresiva, respetando siempre los límites del cuerpo.

Pili Moreno dando vasos de agua en el km 10 del Maratón de BCN. / EPC

De momento, el corredor no tiene pensado retirarse y por ello mantiene una rutina física exigente. Corre tres días a la semana, acude al gimnasio otros dos o tres días y camina alrededor de 10 kilómetros diarios acompañado de su mujer. Porque mantenerse en movimiento es una de las claves para disfrutar de una buena calidad de vida.

"El sedentarismo es uno de los grandes problemas en estos momentos. No puedes pasarte el día en el sofá pensando que mañana empezarás a cuidarte", asegura. Una filosofía que le ha permitido seguir compitiendo y conservar una gran vitalidad a una edad en la que muchas personas han abandonado por completo la actividad física.

Eso sí, no todo es deporte en la vida de Guimet: también es voluntario y le dedica tiempo a la enseñanza, otra de sus grandes vocaciones. Pero es consciente de que mantenerse activo en todos los sentidos, incluyendo a nivel físico, es clave.