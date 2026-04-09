Ni gimnasio ni rutinas complejas: esto es lo que necesitas para empezar en calistenia en casa

La calistenia puede dar lugar a algunos de los ejercicios físicos más impresionantes que ver en directo. Y una especialista como es Jéssica Martín explica cómo se puede empezar a practicar de forma muy sencilla desde casa.

La base de la calistenia: estos son los ejercicios que necesitas

Según la experta, no es necesario apuntarse al gimnasio ni hacer muchos ejercicios. Lo más relevante a la hora de trabajar la calistenia es que se cree una rutina sólida de ejercicios en torno a la que poder progresar de manera continua.

De este modo, Jéssica rescata lo que para ella son los cuatro grandes pilares de los ejercicios de calistenia: el trabajo de dominadas, los fondos y flexiones, el 'core' (mediante plancha) y también las piernas.

El motivo de que estos ejercicios constituyan la base esencial de la práctica de calistenia, es que permiten trabajar todo el cuerpo al completo. Al contar con ese trabajo general, se facilita la posibilidad de progresar hacia otros niveles de mayor complejidad sin tanta dificultad.

Para comenzar en la calistenia, Jéssica recomienda ejercicios sencillos con apoyos, inclinaciones e isométricos. Y sobre todo destaca la relevancia de priorizar la técnica y el control por encima de la cantidad de ejercicios. La clave no es hacer mucho ejercicio, sino hacerlo como debe hacerse.

Asimismo, la experta destaca que estos entrenamientos pueden hacerse desde casa y sin apenas utilizar material. Como ejemplo se destaca que para hacer ejercicios de fondo se pueden usar sillas, y para los de apoyo se pueden usar barras o gomas que se tengan por casa.

De este modo, Jéssica indica que mientras se tengan constancia con estos ejercicios, y poco a poco se lleve a cabo una progresión constante en la que se priorice la técnica y la ejecución, todo avance acabará llegando de manera completamente natural.

Así que ya sabes, si creías que la calistenia era algo que solamente podía practicarse en condiciones extremas o con material específico, no podías estar más equivocado. Porque al final, empezar en calistenia no depende del material… sino de dar el primer paso. Y eso puedes hacerlo hoy mismo desde casa.