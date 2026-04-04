Ni gimnasio ni running tradicional: esta práctica quema hasta un 30% más de calorías (y fortalece los músculos)

Mantener una rutina de ejercicio constante es el reto de muchos en 2026, con las agendas saturadas y sin tiempo de ir al gimasio, existe una práctica muy accesible que promete resultados reales en solo 20 minutos diarios. Se trata del rucking, inspirado en entrenamientos militares, que consiste en caminar rápido con una mochila cargada.

Con el rucking es posible quemar hasta un 30% más calorías que el running tradicional, mientras se fortalece la espalda, el core y piernas. Esta tendencia, viral en redes y avalada por expertos en bienestar, usa el peso de la mochila (se recomiendan entre 5 y 10 kilos para comenzar) para elevar la intensidad sin que haya un impacto negativo a nivel articular.

El poder del rucking

La clave está en caminar a ritmo sostenido (zona 2 cardíaca), activando los músculos posturales que muchas veces quedan olvidados por el sedentarismo moderno. Estudios militares y fitness han mostrado mejoras evidentes, pérdida grasa y densidad ósea, ideal para personas mayores de 40 años.

Lo mejor: puede hacerse en cualquier lugar, sin necesidad de contar con ningún equipamiento caro. Llena la mochila con botellas agua o libros, sal entre 20 y 30 minutos durante cuatro días a la semana. Empieza en terreno plano y luego hazlo en cuestas, cuando te sientas preparado.

Personas caminando con mochilas cargadas / Libre

A diferencia de otros entrenamientos mucho más duros como los que se plantean en un gimnsaio, el rucking es de bajo riesgo de lesión, sostenible y hasta social, al poder realizarse en grupo si así lo deseas. De hecho, puede ser la mejor opción para que sea hasta una salida divertida.

Con el rucking se queman entre 400 y 600 calorías por cada hora, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, y también ayuda a tonificar glúteos, mejorar la postura y reducir el estrés. Los fisiólogos lo confirman y lo recomiendan por delante de las caminatas tradicionales.

Pruébalo ya mismo: pon una carga que puedas llevar con soltura en la mochila para comenzar (se recomienda que sea alrededor del 10% de tu propio peso), utiliza un reloj inteligente si tienes para medir las pulsaciones y no olvides hidratarte bien durante el entrenamiento.

Según los expertos, los resultados con el rucking pueden verse claramente en tan solo 4 semanas, con un abdomen mucho más marcado y con una mejora sustancial de energía.