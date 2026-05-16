Ni gimnasio ni pesas: el ejercicio que combate la flacidez en los brazos desde casa

La flacidez en los brazos es una de las preocupaciones estéticas más habituales a partir de cierta edad. Y aunque mucha gente cree que hace falta gimnasio o material específico para combatirla, la realidad es bastante distinta: puedes trabajarlo desde la comodidad de tu casa.

Las mejores flexiones para combatir la flacidez en los brazos

Uno de los mejores ejercicios que puedes hacer para tonificar tus brazos es el que remite a las flexiones de tipo triángulo. Y es que el movimiento que se ejecuta en este ejercicio carga gran parte del esfuerzo sobre los tríceps.

De hecho, un estudio del Consejo Americano del Ejercicio concluye que las flexiones tipo triángulo cuentan con mejores resultados para trabajar los tríceps que incluso trabajar con máquinas del gimnasio.

La ejecución del ejercicio sigue los siguientes pasos: primero, hay que colocar las manos bajo el pecho con los pulgares e índices formando un triángulo. Es imperativo que el cuerpo esté todo lo recto posible, y a continuación se baja el pecho de forma controlada y se vuelve a subir extendiendo brazos.

Las alas de murciélago se refiere a la flacidez y el descolgamiento de la piel en la cara interna de los brazos / MED Medicina Estética

Lógicamente, los principales beneficios de este modelo de flexiones son la tonificación y el fortalecimiento de los tríceps, pero no solo eso. Las flexiones tipo triángulo también mejoran la estabilidad del hombro, favorecen la postura del cuerpo y ayudan a reducir el riesgo de lesiones cotidianas.

Asimismo, es importante tener en cuenta que la aparición de flacidez en los brazos va directamente ligada a la pérdida de musculatura y falta de trabajo del tronco superior. Por eso, a partir de cierta edad estas flexiones pueden marcar mucho la diferencia.

Obviamente otros ejercicios como los fondos de tríceps y las extensiones con mancuernas están también considerados como muy efectivos a la hora de combatir la flacidez, pero en general las flexiones de tipo triángulo suponen una mejor activación muscular.

Así que ya sabes, si creías que no podías desprenderte de la flacidez por falta de tiempo o material, las flexiones de tipo triángulo son una solución que puedes practicar en casi cualquier lugar y momento. Solo necesitas algo de constancia y unos minutos al día.