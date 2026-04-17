Ni gimnasio ni pesas: el cardio que recomienda Andrew Huberman para vivir más años y mejor

Vivimos en un mundo que está cada vez más interesado por la salud y la longevidad, con una esperanza de vida cada vez más elevada. Y son muchos los expertos que han comenzado a coincidir en algo: moverse más es imprescindible para alcanzar estos objetivos.

Sin ir más lejos, Andrew Huberman, un conocido profesor de neurobiología y oftalmología en la Universidad de Stanford, ha lanzado una recomendación clara que también está respaldada por la comunidad científica: "todos deberíamos hacer entre 150 y 200 minutos de cardio a la semana".

¿Por qué el cardio puede hacer que se alargue tu esperanza de vida?

El especialista insiste en que no se trata de entrenamientos extremos, sino de ir incorporando actividad física de forma constante. Concretamente, pone el foco en el llamado entrenamiento en 'zona 2', una intensidad moderada que se sitúa entre el 60% y 70% de la frecuencia cardíaca máxima.

Este tipo de ejercicio tiene importantes beneficios para el organismo. Según explica Huberman, mejora la salud cardiovascular y cerebrovascular, aumentando la resistencia y favoreciendo una mejor recuperación física. Además, está directamente relacionado con una mayor longevidad y una mejor calidad de vida en edades avanzadas.

Una de las claves de este método es su accesibilidad: no requiere un equipamiento concreto ni muchos conocimientos técnicos. Caminar a buen ritmo, montar en bicicleta o correr de forma suave basta para alcanzar esa zona de entrenamiento.

Caminar te ayuda a reducir las probabilidades de enfermar el sistema circulatorio / Fundación Caja Rural Burgos

De hecho, Huberman señala un indicador sencillo: mantener una conversación mientras se hace ejercicio o respirar por la nariz en lugar de hacerlo por la boca.

Como muchos ya habréis comprobado, las rutinas intensas muchas veces provocan altas tasas de abandono. Por este motivo, lo que propone este experto es de lo más interesante: actividad física asequible a cualquier edad.

Un mensaje que refuerza una idea cada vez más extendida: no hay que entrenar más duro, sino hacerlo mucho mejor de lo que ya hacemos. Optimizar nuestro ejercicio.