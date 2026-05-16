Ni ir al gimnasio ni usar máquinas sofisticadas: este es el ejercicio que los mayores de 50 años deben hacer para ganar fuerza

A medida que las personas adquieren edad, se tiende a pensar que es necesario disponer de tecnologías avanzadas para poder hacer ejercicio de manera segura y eficiente, pero la realidad es completamente diferente.

En lugar de lo que se cree, las personas mayores de 50 años no necesitan de un gimnasio ni máquinas sofisticadas para poder llevar a cabo rutinas constantes y saludables, sino que el ejercicio más eficiente es uno que necesita nada más de su propio cuerpo: las sentadillas.

Este movimiento es tan sencillo como eficaz, cuya imitación de la acción de sentarse y levantarse, con los pies separados a la altura de los hombros, las rodillas bien flexionadas y los muslos paralelos al piso, ha mostrado generar impactos muy positivos en la fuerza de los usuarios.

Dado que el ejercicio activa grandes grupos musculares en simultáneo, como los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos, e incluso hasta el core, ayuda considerablemente a moverse bien y con firmeza, permitiendo que llevar el día a día sea mucho más asequible.

Los músculos se vuelven más firmes, el tejido muscular gana volumen y fuerza, las rodillas, caderas y tobillos se vuelven más estables, los huesos y los tendones se refuerzan, y todo esto es de vital importancia para caminar y mantenerse de pie como es debido.

Además, las sentadillas son de gran utilidad ante la amenaza de la sarcopenia, por lo que se trata de un ejercicio que no solo frena la pérdida de músculo que surge como producto de la edad, sino que puede revertirla si se trabaja con constancia.

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Hacer ejercicios de fuerza es indispensable para todas las personas, pero particularmente para las mayores puesto que ayuda a mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas, haciendo que se convierta en una necesidad en lugar de una opción con el paso del tiempo.