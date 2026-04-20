Con el paso de los años, el cuerpo va perdiendo la masa muscular, la fuerza y la estabilidad que habían ido ganando poco a pcoo. Actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse del sofá o cargar bolsas pueden volverse cada vez más difíciles.

Sin embargo, existe una solución muy sencilla, accesible y eficaz que no requiere gimnasio ni equipamiento: las flexiones. Un ejercicio que puedes hcaer cómodamente en casa empezando con el nivel que tengas.

Aunque son muchos los que asocian las flexiones a entrenamientos exigentes o rutinas (casi) militares, lo cierto es que hablamos de uno de los ejercicios más completos para trabajar el tren superior.

Gracias a estas flexiones, activamos brazos, hombros, espalda y core al mismo tiempo, lo que las convierte en una heramienta muy potente para mantener una gran parte de la funcionalidad del cuerpo, especialmente en personas mayores.

Además, no solo fortalecen los músculos. Este ejercicio también mejora la salud cardiovascular. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en JAMA Network Open, concluyó que las personas capaces de hacer más flexiones presentan un riesgo significativamente menor de sufrir enfermedades del corazón.

Flexiones de pecho / Sport.es

El efecto sobre nuestro cuerpo va mucho más allá. Las flexiones generan pequeñas microlesiones en las fibras musculaes que, al repararse, aumentan la fuerza y el volumen muscular. También estimulan la densidad ósea, algo clave a partir de los 60 para prevenir fracturas y enfermedades como la osteorporosis.

Si tenemos que destacar otro punto a favor, podemos mencionar su impacto en el día a día. Es un ejercicio que mejora la fuerza funcional, por lo que tienes una mayor capacidad de hacer movimientos cotidianos con más seguridad y control.

A todo esto le sumamos que muchas personas experimentan mejoras en el sueño, en el estado de ánimo y en los niveles de energía y encontramos un ejercicio tan completo como imprescindible en tu rutina.