Ni gimnasio ni mancuernas: estos ejercicios para tener unos brazos fuertes se pueden hacer desde casa

Tonificar los brazos sin pisar un gimnasio es posible con rutinas respaldadas por expertos universitarios, ideales para rutinas caseras. De hecho, hoy nos vamos a centrar en cinco ejercicios recomendados por Harvard, enfocados en fuerza superior del cuerpo usando solo el peso corporal u objetos cotidianos.

Los cinco ejercicios clave para los brazos

Primero, flexiones diamante: coloca las manos juntas formando un diamante bajo el pecho, baja el cuerpo de forma controlada y sube. Este variante trabaja intensamente los tríceps y los pectorales, perfecto para principiantes. Puedes modificarlo con las rodillas en el suelo.

Segundo, fondos en silla: siéntate al borde de una silla estable, manos a los lados, pies adelante, baja los glúteos flexionando los codos y empuja hacia arriba. Este ejercicio fortalece los tríceps y los hombros, recomendando 3 series de 10-12 repeticiones.

Tercero, plancha con toques de hombro: en posición de plancha alta, flexiona un brazo para tocar el hombro opuesto, alternando. Este ejercicio mejora la estabilidad y fortalece el bíceps, activando el core para una postura óptima. Un ejercicio muy completo y muy fácil de hacer.

Una pareja realizando flexiones / Libre

Cuarto, pike push-ups: forma una V invertida con el cuerpo, con los pies y las manos en el suelo, baja la cabeza flexionando los codos. Este ejercicio está enfocado, concretamente, en fortalecer los hombros y los brazos, adaptable para todos los niveles.

Y por último, círculos de brazos: de pie, con los brazos extendidos, gira en pequeños círculos progresando en tamaño, intentando que cada vez sean más grande. Este ejercicio tan sencillo sirve para tonificar el deltoides, ideal como cierre de la rutina completa.

Rutina y progresión

Realiza 3 series de entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio, 3 o 4 días a la semana, descansando entre 30 y 60 segundos entre series. Si combinas estos ejercicios con una buena alimentación, verás resultados visibles en unas semanas.