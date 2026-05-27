Ni gimnasio ni experimentos raros: así mide el ejército de Estados Unidos si alguien está en forma

Existen muchas formas de medir si uno está en forma, pero hay métodos que son más drásticos que otros como ocurre con el del ejército de los Estados Unidos. Según recogían desde New York Times, sus criterios son realmente útiles en la materia.

No es para menos: las pruebas que hay que superar son muy exigentes y están asociadas al potencial de una persona para situaciones de combates reales. Por tanto, hablamos de un test que deja de lado las máquinas del gimnasio.

El examen empezaría por un ejercicio de peso muerto, donde la persona tendría que hacer un mínimo de 3 repeticiones con un peso de al menos 63,5 kg. Esta última cifra garantiza que la persona tenga un perfil de fuerza suficiente para la vida militar.

A partir de aquí, comienzan las pruebas relacionadas con la capacidad de resistencia. Empezando por un set de flexiones en el que la persona debe levantar completamente las manos del suelo en cada repetición que haga.

Sumado a esto último, el usuario también debe superar una prueba dentro de un circuito que incluye tramos enfocados a diferentes ejercicios: sprint, arrastre de peso, desplazamientos laterales y transporte de cargas.

Por si todo esto fuera poco, el examen también incluye un ejercicio de plancha, aunque este último no tiene demasiada complicación: consiste únicamente en mantener la posición tanto tiempo como podamos.

Por último, se establece una prueba de velocidad en la que el usuario deberá superar una carrera de 3,2 kilómetros en menos de 22 minutos para perfiles masculinos y 23 minutos 15 segundos para perfiles femeninos.

Por tanto, la conclusión de los expertos del ejército de los Estados Unidos es evidente: si eres capaz de llevar a cabo este examen con soltura, significa que estás en plena forma.