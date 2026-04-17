Ni gimnasio ni caminatas interminables: este es el ejercicio que recomienda una entrenadora personal para mayores de 55 años

Caroline Indiens, una entrenadora personal de 52 años con 25 de experiencia en Londres, tiene un ritual diario que no falla: una rutina de diez minutos sin material que prepara el cuerpo para todo lo que viene, especialmente recomendable para mayores de 55 años (o edades aproximadas).

Lo empezó a utilizar con sus clientas en Battersea Park y terminó enganchada ella misma. No es cardio pesado ni pesas; son diez ejercicios básicos que calientan articulaciones, fortalecen músculos y mejoran la movilidad, perfectos para personas mayores de 55 años que no quieran sufrir lesiones.

Diez minutos que cambian una vida

La rutina es un circuito muy sencillo: diez movimientos, diez repeticiones cada uno, tres rondas. Empieza con sentadillas estirando los brazos hacia arriba, sigue tocando los pies de forma alterna, haz barridos de talones (como si barrieras el suelo pero subiendo lo máximo posible), estocadas rotando el torso y patadas al frente.

Sin pausas largas, hazlo de la forma más natural y fluida que puedas. Caroline lo hace por la mañana o antes de los entrenos; es una buena preparación para antes de irse a caminar, correr o cargar las bolsas de la compra evitando los posibles dolores posteriores.

Pareja realizando ejercicios / Libre

Por qué esos ejercicios son oro

Un estudio de la Universidad East Anglia insiste en la actividad física para todo el mundo, incluyendo de forma especial a las personas de mayor edad. Esta rutina es fantástcia para las caderas, rodillas, hombros y evita la rigidez general.

Además, ten en cuenta que estos diez ejercicios están muy pensados paar que tengan un bajo impacto, evitando posibles lesiones (que suelen ser más habituales con otros ejercicios o en gimnasio) y accesible para todos: solo necesitas tener un espacio y ganas.

Estos diez ejercicios, realizados de forma diaria de la forma que la entrenadora ha descrito, ayudan a mejorar el equilibrio, la fuerza funcional, y tienen una aplicación real: evita las caídas y permite que tu día a dia sea mucho más sencillo. Por sólo diez minutos diarios, merece mucho la pena.

Además, vas a notar los beneficios de esta rutina de forma muy rápida: vas a sentirte con mayor agilidad, menos dolores de espalda y vas a tener una mejor postura general.