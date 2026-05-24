Ni gimnasio ni calle: este entrenamiento de caminar en casa está arrasando por su eficacia

Existe un entrenamiento indoor donde con solo 5 minutos permite acumular más de 500 pasos sin salir de casa. Se trata de una rutina cardiovascular de bajo impacto pero alta intensidad, pensada para activarse únicamente con el peso corporal. El objetivo es sencillo: acelerar el ritmo cardíaco, quemar calorías y sumar pasos diarios de forma rápida y eficaz.

La sesión está inspirada en un entrenamiento guiado tipo “walking workout” dirigido por la entrenadora certificada Lindsey Bomgren, en el que los ejercicios se encadenan de forma fluida para mantener el movimiento constante y maximizar el gasto energético.

Estructura del entrenamiento

5 minutos de caminata dinámica continua

Transiciones rápidas entre ejercicios para no detener el ritmo

Más de 500 pasos en total

1. Marcha en el sitio

Qué trabaja: cadera, cuádriceps, gemelos y zona abdominal.

Se trata de simular la marcha sin desplazarse. De pie, con los pies al ancho de los hombros, se eleva una rodilla y luego la otra de forma alterna, acompañando el movimiento con los brazos contrarios. El ritmo debe ser constante, manteniendo el cuerpo erguido y respirando con normalidad.

2. Paso lateral con toque

Qué trabaja: piernas, hombros, pecho y cadera.

Desde una postura atlética, se da un paso lateral hacia la derecha y se junta el otro pie con un ligero toque. Al moverse hacia el lado, los brazos se abren para aumentar la activación cardiovascular. Después se repite hacia el lado contrario, manteniendo el flujo continuo.

3. Carrera lateral tipo “Heisman”

Qué trabaja: piernas, glúteos, core y flexores de cadera.

Consiste en pequeños saltos laterales de un pie al otro, desplazándose de un lado a otro. En cada impulso se eleva una rodilla mientras el cuerpo se mantiene activo y ligero. La clave es no detenerse y mantener ambos pies en movimiento constante sin apoyar completamente el peso.

4. Paso adelante-atrás + jumping jacks

Qué trabaja: piernas completas, glúteos, core y muslos.

Se avanza con pasos diagonales alternando piernas y después se retrocede con el mismo patrón. Tras completar cuatro repeticiones hacia adelante y atrás, se realizan jumping jacks para elevar la intensidad cardiovascular antes de repetir la secuencia.

5. Rodillas altas alternas con toque

Qué trabaja: abdominales, oblicuos y flexores de cadera.

De pie, se eleva una rodilla hacia el pecho mientras el torso gira ligeramente para acercar la mano contraria. Después se alterna con la otra pierna, combinando movimientos de core con coordinación. Puede hacerse sin salto o añadiendo pequeños impulsos para aumentar la intensidad.

6. Carrera en posición de zancada (split stance)

Qué trabaja: piernas, glúteos, abdomen y gemelos.

En posición de zancada, se alternan saltos suaves cambiando la pierna adelantada en cada repetición. El movimiento simula una carrera en el sitio, manteniendo el equilibrio y la activación constante del tren inferior.