Gemma Arenas arrasa en el Trail 50K de Andorra; Robert Pkemoi gana en categoría masculina

El Trail 100 Andorra ha tenido nombre propio en la categoría femenina de 50K: Gemma Arenas. La corredora manchega, ganadora absoluta con un tiempo de 06:34:36, ha vuelto a demostrar que mantiene un nivel de regularidad que pocas atletas pueden igualar en el panorama español.

Su triunfo en los Pirineos llega apenas dos meses después de coronarse campeona en Penyagolosa, y se suma a una temporada 2026 que ya incluye el oro y récord de España en los 100 km en ruta (7:20:57) disputados en Málaga, además del título de campeona de España de Ultratrail FEDME conquistado en el Desafío Calar del Río Mundo.

Las dos primeras españolas en la categoría femenina del Trail 50K, tras Gemma Arenas y Anna Ongaro (italiana, 2ª), fueron Lourdes Puiggròs (Escola de Trail Penedès Nord), 26ª en la general y 3ª femenina con 07:14:16, y Judit Inglés Martínez, 32ª en la general y 4ª femenina con 07:28:18.

Además, Arenas ha sido convocada para representar a España en el Mundial de 100K, una distancia en la que ya ostenta el récord nacional y en la que llega como referente absoluto del equipo. Su palmarés acumula ya seis medallas en campeonatos del mundo entre individual y equipos, y la RFEA la sigue señalando como la atleta española más laureada de la historia en esta disciplina.

Robert Pkemoi domina la prueba masculina

En categoría masculina, el keniano Robert Pkemoi dejó pocas dudas sobre quién era el corredor a batir. Con un tiempo de 05:13:28, se impuso con una autoridad notable, dejando a más de tres minutos a su perseguidor más cercano.

Robert Pkemoi sigue de dulce / TRAIL 100 ANDORRA

Maximilien Drion, del Asics Trail Team, completó el podio en segunda posición (05:16:31), y Daniel Castillo, del proyecto Wild Trail, cerró el top 3 con 05:24:34, siendo el primer español en cruzar la línea de meta.

La cuarta posición fue para el español Claudio Díaz, con 05:38:16, mientras que Jordi Comellas firmó la quinta plaza absoluta con un tiempo de 05:46:59.