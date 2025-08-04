Geila Macià, campeona del mundo juvenil: oro en dificultad y plata en boulder en Helsinki

Geila Macià ha puesto su nombre en lo más alto de la escalada juvenil mundial. La catalana, de apenas 17 años y natural de Sant Martí de Tous, conquistó en Helsinki su primer título de campeona del mundo sub 19 en la modalidad de dificultad, completando un campeonato soñado con una medalla de plata en boulder. Un doblete que la consolida como una de las grandes promesas de la escalada deportiva internacional.

En la final de dificultad, disputada el sábado, Macià partía en cuarta posición de salida, con la presión de superar los 29 puntos marcados por la eslovena Lana Goric, referencia provisional en lo más alto de la tabla. La catalana, sin dejarse intimidar, ejecutó una ascensión precisa y fluida hasta lograr un 31+, superando la marca de Goric y situándose en primera posición.

La austriaca Flora Oblasser, principal favorita tras dominar las semifinales, cedió inesperadamente al inicio de su recorrido con un error que la relegó a la última plaza de la final. Ninguna de las rivales posteriores logró alcanzar la puntuación de Macià, que se proclamó campeona del mundo por delante de Goric y la francesa Louise Puech Yazid.

Este oro llega después de dos años consecutivos colgándose el bronce en la misma modalidad, en Guiyang 2024 y Seúl 2023. "Después de tantos podios, por fin poder llevarme el oro es muy especial", confesó emocionada tras la entrega de medallas.

El éxito de Macià en Helsinki no se limitó a la dificultad. Días antes, en la final de boulder, la catalana protagonizó un vibrante duelo con la japonesa Kaho Murakoshi. Firmó tres tops y rozó el cuarto, que habría significado el oro. Sin embargo, la japonesa resolvió el último problema a la primera, asegurándose el título y dejando a Macià con una valiosa medalla de plata.

El balance final del Mundial Juvenil de Escalada 2025 para la selección española ha sido más que positivo. Además del doble podio de Macià, en categoría sub 17 la joven Aina Vila, de Igualada, alcanzó la final en su debut mundialista y terminó en octava posición, apuntando maneras para el futuro.

Con esta actuación, Geila Macià confirma una trayectoria ascendente que la ha llevado, en apenas tres años, de promesa nacional a figura destacada en el panorama internacional juvenil. El siguiente reto será dar el salto definitivo a la élite absoluta, un objetivo para el que ya ha demostrado tener talento, mentalidad y resultados.