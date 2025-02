El Tour du Lord es la ruta de ciclismo carretera más popular de toda España, según el reciente Informe Anual 2024 de Wikiloc. Pero no piensen ustedes que se trata de un evento ciclista al uso, no. El Tour du Lord no tiene una fecha concreta, se puede realizar cuando uno quiera, en las etapas que uno elija y, lo que puede que llame más la atención, no hay que pagar ningún tipo de inscripción. Pero ojo, que esto tiene ‘truco’. El funcionamiento de esta peculiar iniciativa, nacida en plena pandemia con el objetivo de generar un impacto positivo en el turismo local de la comarca del Solsonès, nos lo cuenta Jordi Vallès, uno de sus impulsores.

En el Tour du Lord os definís como “la hostia en bicicleta”.

Eso intentamos, jajaja.

Cuéntame...

Somos una cosa un poco rara, una rara avis que nació en el contexto de la COVID-19 para intentar ayudar a los comercios de la zona de un pueblito del Solsonès, en el Vall de Lord... Es una zona que depende mucho del turismo, así que pensamos maneras para intentar incentivar que la gente venga.

Y vosotros ya estabais vinculados al ciclismo.

Exacto, así que nos planteamos unas rutas por aquí, para que la gente venga y descubra esto que para nosotros es el paraíso. De ahí salió un poco el germen, y entonces cuando fue creciendo se nos ocurrió que, aparte de que venga la gente, pues les decimos que lo que se gastarían en inscripciones ¡que se lo gasten en chuletones! Y si es una madalena o un café, pues también va bien, pero que lo que pagarías por una inscripción lo pagues en gasto en el comercio local. Este mensaje cuajó muchísimo, y desde ahí se ha ido vertebrando el proyecto.

¿Y qué es hacer el Tour du Lord?

En definitiva, es una iniciativa de cicloturismo que tiene etapas tanto de carretera, como de gravel y mountain bike. Iniciamos la temporada con la Clásica de Primavera, que la hacemos ahora, alrededor de la época de Semana Santa, y en la que durante 15 días puedes hacer un circuito de carretera tanto largo como corto...que es durillo. Son 200 kilómetros y 4.000 metros positivos o 130 kilómetros y unos 2.000 metros positivos. Esto para empezar.

De aperitivo.

Y la idea es que haces el circuito que quieres, con quien quieres, y cuando quieres, durante unos 15 días, y con unos obsequios de productos de la zona.

Haces las etapas que quieres, en el orden que quieres, con quien quieres, y cuando quieres. Esa es la gracia del Tour, la flexibilidad Jordi Vallès

¿Y el Tour du Lord en sí?

Se puede hacer desde el 1 de mayo hasta finales de septiembre... y aquí, en lugar de una etapa tienes 7 etapas propuestas de bici de carretera y haces las que quieres, en el orden que quieres, con quien quieres, y cuando quieres. Esa es la gracia del Tour, la flexibilidad. Además, tienes los tracks guardados en Wikiloc, en nuestro perfil público.

Esto en carretera, pero también hay etapas de BTT y gravel.

Sí, son unos circuitos en los que hay dos etapas de un solo día, y una etapa de dos días a la que llamamos la Sauvage. Se trata de una gran vuelta de dos días en los que duermes en un refugio de montaña, un poco más de experiencia salvaje, por decirlo de una forma. Y todo siempre es gratuito, tú tienes todo en Wikiloc, y si quieres participar y tener algo más puedes comprar un pasaporte que te da derecho a los obsequios, que también todos son productos de la zona.

Es una aventura a la carta.

Durante estos cinco meses se puede hacer cuando quieras, no tiene por qué ser un fin de semana. Ahí está la gracia, que es no tener un día en concreto con no sé cuántos centenares o miles de personas, sino que durante varios meses pasan miles de personas haciendo el chup chup en el territorio, y van consumiendo y van conociendo la zona. No es un paso por ahí y ya está, sino que toda la gente que pasa, lo hace durante varias semanas, o meses, y, además, haciendo gasto en el comercio local.

¿Cuánta gente ha completado ya esta aventura o alguna de las etapas?

Lo que sí sabemos es que ya contamos con más de 30.000 participaciones. Piensa que una persona puede hacer en un año tres o cuatro etapas de media... así que personas únicas a lo largo de estos años no lo tenemos desgranado.

Cada año cerráis la temporada con una gran fiesta.

Exacto, nos gusta cerrar las cosas por todo lo alto. Y aquí la cuestión es que también entre estas etapas que hacemos, ya sea La Clásica, ya sea las de carretera, hacemos unos segmentos clasificatorios, que gracias a los segmentos típicos de Strava hay unos pases directos para quién gana. Luego, estos segmentos clasificatorios son los que te dan acceso a la final.

Pero no van a la final para ganar...

Eso es lo gracioso. Les decimos a los participantes de la final que ellos no van para ganar en sí, sino para ser puteados y que la gente lo disfrute. Aquello es un circo, van a subir y bajar por unas cuestas infernales para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces hacemos un eliminator que la gente puede ver y va siguiendo los que van cayendo. Y entonces, al final del día se proclama el vencedor del Tour. Pero esto es más que nada una excusa para cerrar la temporada y que todos los aficionados puedan hacer algo presencialmente, porque nos lo pedían mucho, poder hacer algo de comunidad.

Al final todo se reduce a ayudar al tejido social de la zona.

Sí, cien por cien, el social, pero especialmente el económico, porque a nadie le viene mal que los negocios estén un poquito más dinamizados y porque son zonas que no son superconocidas. Salvando muchísimas distancias, pero esto es de segunda división, la gente no lo tiene muy presente.

Y ahora arrancáis la sexta temporada.

Que hayan venido decenas de miles de personas a realizar nuestras rutas, es por algo. Y todo el mundo queda encantado y fascinado, incluso la gente que es más o menos de la zona, cuando pedalea por algunos de los recovecos por los que los hacemos pasar, que no son los más habituales, flipan y están encantados. Así que, supercontentos de que la iniciativa tenga tanto calado. Lo que queremos es que, al final, más gente lo disfrute.