Gabriel, jugador de rugby: "Soy muy de pasta y me gusta mezclarla con carne o pollo, que se hace rápido y encima los disfrutas, y no me cansa comer eso todos los días"

Gabriel Rocaries consta como una de las mayores promesas dentro de la selección absoluta de Rugby 7, donde ha logrado destacar a través de su rendimiento dentro del campo. Aunque, por otro lado, también se ha convertido en un deportista muy querido por la soltura con la que se desenvuelve en redes sociales.

En ellas, Rocaries ha hablado largo y tendido sobre cómo son sus hábitos tanto antes como después de un partido, destacando aquellos que sigue en cuanto a nutrición y aclarando algunos de los mitos más extendidos sobre los carbohidratos dentro del mundillo.

Gabriel Rocaries, deportista / Imagen de archivo

¿Qué come un jugador de Rugby de élite?

En una reciente entrevista para 'Men’s Health', Gabriel Rocaries asegura que gran parte de su alimentación pasa por un plato concreto: "Soy muy de pasta y me gusta mezclarla con carne o pollo, que se hace rápido y encima los disfrutas". Algo que iría en contra de lo que mucha gente piensa sobre estos componentes.

En este sentido, hay quien pensaría que la dieta del deportista carece de 'variedad', un término que hace referencia al factor más crucial de muchos planes nutricionales. No obstante, este se utiliza con el objetivo de destacar la idea de que un régimen se hará más llevadero si se cambian frecuentemente los ingredientes de nuestros platos.

No obstante, esto no es algo esencial siempre y cuando se respeten las directrices de los nutricionistas y, sobre todo, no atente contra el concepto de equilibrio en relación a los nutrientes que consumamos a lo largo del día. En el caso de Rocaries, la pasta con pollo y carne consta como un plato recurrente en su dieta porque "no se cansa de comer eso todos los días".

Por otro lado y como no podía ser de otra manera en la vida de un deportista de élite, Gabriel asegura que recurre a distintos suplementos: "Todos los días proteína y creatina y luego individualmente también, pues hay otro tipo de suplementos que yo tomo como sales y magnesio".

No hay que olvidar que estos componentes son cruciales en la situación de Gabriel, dado que su cuerpo se ve expuesto a grandes esfuerzos a causa de los entrenamientos y los partidos que juega. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que estamos hablando de un deportista de élite que debe rendir siempre al máximo nivel posible.

Gabriel Rocaries, jugador de Rugby / Imagen de archivo

Al margen de ello, Gabriel aprovecha la entrevista para destacar otro elemento fundamental que muchos expertos en la materia mencionan a la hora de construir unos hábitos de vida saludable, el cual tiene que ver con descansar de forma adecuada.

En este caso, el deportista señala la siesta como parte indispensable de su día a día; siguiendo una de esas costumbres españolas ancestrales que se mantienen a día de hoy, por muy rápido que funcione el mundo en el que vivimos.