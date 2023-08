El futuro IRONMAN con 160 maratones en sus piernas

Manuel Casas es un apasionado del deporte que hizo su primera maratón en 1996 y ya ha intentado completar en dos ocasiones un IRONMAN y lo seguirá probando

La pasión por el deporte también es crecer y buscar superarse a uno mismo. Esto es lo que le ha pasado al español Manuel Casas, quien tras haber completado 160 maratones, ahora se ha puesto como objetivo completar un IRONMAN. De hecho, esta ha sido su segunda participación en el IRONMAN Vitoria-Gasteiz, el pasado 16 de julio. No obstante, en su primera ocasión, Casas no logró completarlo tras no pasar el corte en el tramo en bicicleta. “Las lágrimas de mis hijos al ver que su padre no salía me dieron la fuerza necesaria para volver a intentarlo aún con más ilusión”, afirmó. En la presente edición, el español se presentaba mejor preparado y más ilusionado que nunca. Sin embargo, tras pasar justo por el límite de tiempo en el tramo de natación, la bicicleta se le hizo cuesta arriba, y finalmente el tiempo fue más rápido que él y quedó eliminado de la prueba. “La lección que he aprendido este año es que necesito aprender a nadar y subirme a la bici con más margen”, ha confesado Casas. Casas hacía referencia a su padre, quien le instruyó e inculcó los valores del deporte. Su “mayor referente” al que su familia llama cariñosamente como “Súper”, fue un gran impulso para empezar a correr. Y es que, ya en 1996, Manuel junto a su “Súper” padre lograron completar la primera maratón.

A partir de ahí, el resto es historia. Con una media de 8-10 maratones al año, ha ido recorriendo parte del territorio español, visitando infinidad de ciudades donde, acompañado de su mujer y sus tres hijos, ha completado estas aventuras. Por ahora, Manuel apunta que su mejor marca es de 2 horas y 47 minutos, un registro que consiguió en Zaragoza hace un tiempo, aunque él considera que su mejor marca aún está por llegar.

CAMBIOS PARA CONSEGUIR SU OBJETIVO

Con la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el punto de mira, Casas había cambiado su plan de entrenamiento para llegar en mejores condiciones que el año pasado. En este sentido, explica cómo subestimó la dureza de la prueba. “Al IRONMAN hay que respetarlo y creo que no lo hice el año pasado”, reconoció en referencia a que su entrenamiento de bicicleta y natación fue muy pobre, cosa que le perjudicó notoriamente. Sin ir más lejos, sobre el kilómetro 130 de la bicicleta, los calambres eran tan intensos que seguramente le afectó de tal manera que se quedó fuera del tiempo de corte. Este año había enfocado la preparación de otra manera. A pesar de arrastrar una fascitis desde su última maratón disputada en París, Manuel Casas había centrado su entrenamiento en nadar y correr. “Suelo hacer spinning 90 minutos al día en el gimnasio y nadar 45 minutos días alternos”, destaca.

SU SEGUNDO IRONMAN

Manuel Casas llegaba a la ciudad vitoriana con fuerzas renovadas y con el punto de mira fijado de conseguir lo que en 2022 no pudo hacer. Tras meses de entrenamiento, Casas se lanzó al agua con “máxima confianza” que le permitiera mejorar la marca del año anterior. No obstante, empeoró su tiempo y se quedó a tan solo 29 segundos de la descalificación. “Mi llegada al arco de la meta de natación fue dramática y agónica”, ha contado el deportista. Cuando parecía que podía recuperar tiempo en la bicicleta, Casas fue sancionado por lanzar la botella en un lugar erróneo durante el primer avituallamiento. “Esto fue un palo moral mayúsculo que me restó energía y motivación”, explica. Manuel Casas empezaba a ser consciente de que su aventura iba a llegar a su fin, sin poderse llevar su ansiado logro a casa. Sin tirar la toalla, siguió pedaleando, pero antes de completar la tercera vuelta, el milagro desapareció, y el español fue descalificado por el corte de tiempo.



| SPORT.es

RENDIRSE NO ESTÁ EN SU DICCIONARIO

El deportista español solo tiene un objetivo: “terminar la prueba y escuchar al ‘speaker’ decir ‘You are an IRONMAN” mientras abrazo a mi familia”. Y lo seguirá intentando con la ayuda de su pilar fundamental, su mujer e hijos. Casas buscará cerrar una herida, que tanto el año pasado, como nuevamente este, sigue teniendo tras no poder completar su primer IRONMAN. Pero algo está claro, este amante del deporte se ha fijado el objetivo de completarla si o si en Vitoria-Gasteiz, y, por ello, en 2024 volverá a la ciudad del País Vasco para asumir por tercer año el reto de quien sabe, si completar o no al fin, su primer IRONMAN.