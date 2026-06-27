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BIENESTAR

Ni fútbol ni baloncesto: este es el deporte que ha sorprendido a los científicos por aumentar la esperanza de vida

Los deportes de raqueta son altamente beneficiosos por lo completo de los mismos

Paris (France), 29/05/2026.- Novak Djokovic of Serbia in action during his Men's 3rd round match against Joao Fonseca of Brazil at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 29 May 2026. (Tenis, Abierto, Brasil, Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Paris (France), 29/05/2026.- Novak Djokovic of Serbia in action during his Men's 3rd round match against Joao Fonseca of Brazil at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 29 May 2026. (Tenis, Abierto, Brasil, Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ / TERESA SUAREZ / EFE

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Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Hacer ejercicio es una de las mejores formas de mantenerse saludable, y practicar deporte suele ser la manera más entretenida de convertirlo en hábito. Pero, si hablamos de esperanza de vida, hay una disciplina que destaca por encima de muchas otras: los deportes de raqueta.

El tenis, el deporte que más se asocia con vivir más años

Un estudio ha hallado que, en particular el tenis, se trata del deporte que mayor impacto tiene en la esperanza de vida de las personas. Tal es así, que aquellos que lo practican con regularidad aparecen asociados a una esperanza de vida media 9,7 años superior frente a quienes no realizan esa actividad.

Esto se debe a que representa una fusión de ejercicio aeróbico y anaeróbico, en el que se combinan esfuerzos rápidos, ritmos variados, pausas y además también requiere de una concentración y coordinación que trabaja no solo cuerpo, también mente.

Otros deportes de los cuales se ha encontrado también que cuentan con un notable impacto en la longevidad de las personas son el bádminton, con 6,2 años más de vida en promedio, el fútbol, con 4,7 años adicionales, el ciclismo con 3,7 años y la natación con 3,4 años.

Paris (France), 02/06/2026.- Rafael Jodar of Spain hits a backhand during his Men's quarterfinal match against Alexander Zverev of Germany at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 02 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Alemania, España) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Paris (France), 02/06/2026.- Rafael Jodar of Spain hits a backhand during his Men's quarterfinal match against Alexander Zverev of Germany at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 02 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Alemania, España) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Asimismo, también se destaca que los deportes de raqueta tienen un impacto muy positivo en términos sociales; al requerir de una interacción directa y más estrecha con otra persona, ayudan a trabajar parámetros sociales que afectan a la salud mental.

Es decir, no es tanto que el tenis y demás deportes de raqueta sirvan para trabajar más y mejor el cuerpo que algo como el fútbol, es que se trata del conjunto de lo que requiere mental y físicamente lo que lo convierte en una de las actividades físicas más completas para cuidar la salud a largo plazo.

Después de todo, en pleno partido uno debe estar preparado tanto para reaccionar rápido a una dejada o golpe esquinado, como también para intentar anticipar qué será lo que quiere hacer el oponente a continuación; el trabajo a todos los niveles es constante.

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Así que ya sabes: si estás buscando un deporte entretenido, exigente y con beneficios físicos, mentales y sociales, quizá sea el momento de coger una raqueta. Nunca es tarde para empezar, y menos si la excusa es vivir mejor.

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