La Fundación Kilian Jornet, Wikiloc y la Transpirenaica Social Solidaria restauran un camino en la Cerdaña con jóvenes en riesgo de exclusión

A veces, reparar un camino también significa repararse a uno mismo. Eso es lo que vivieron los jóvenes que participaron el pasado fin de semana en una acción conjunta de la Fundación Kilian Jornet, Wikiloc y la Transpirenaica Social Solidaria (TSS) en la Cerdaña. Una experiencia que formaba parte del programa “Restore the Trails”, que busca recuperar senderos de montaña degradados y, al mismo tiempo, sembrar conciencia ambiental y social.

El refugio Cap de Rec, en el Espacio Natural Protegido de la Tossa Plana de Lles-Puigpedrós, fue el punto de encuentro. Allí esperaban los técnicos de la Fundación Kilian Jornet, liderados por Jordi, especialista en mantenimiento de caminos. Su mensaje fue claro: "Todos los caminos necesitan ser restaurados. Son patrimonio histórico y natural. Hay que mantenerlos como parte de nuestra identidad".

Los participantes, jóvenes en riesgo de exclusión social, encontraron en la montaña un espacio donde aprender desde la acción. Mahamadou, estudiante de jardinería, ayudó en la construcción de escalones de piedra seca y lo resumió así: "Todas las piedras sirven, pero no en todos los sitios. Hay que buscar el lugar correcto para cada una".

Durante dos días, limpiaron caminos, levantaron muros y construyeron rompeaguas. El trabajo físico se convirtió en un trabajo emocional. Cada piedra recolocada era una metáfora de esfuerzo, de segundas oportunidades, de encontrar un lugar propio.

Por la tarde, Eudald, biólogo de la Sociedad Catalana de Herpetología, acompañó al grupo en una salida interpretativa. Les habló de huellas de marmotas, martas y zorros, de cómo distinguir los rastros según las piñas mordidas. La naturaleza se transformó en maestra y refugio.

Isma, coordinador de ruta, seguía el recorrido con la app de Wikiloc, mientras Salah y Sonita se aseguraban de que nadie se quedara atrás. Desde Wikiloc resumían así la experiencia: "Un privilegio formar parte de una acción con doble impacto positivo. En solo un fin de semana, la naturaleza se convierte en un espacio de acogida y transformación.”

El lema del fin de semana era claro: "Restaurar para transformar". Porque al restaurar un camino también se restauran vínculos, esperanzas y conciencias. La montaña, una vez más, demostró ser el mejor lugar para volver a empezar.