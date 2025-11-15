RUNNING
Así funciona el 'Fartlek': la última tendencia running para correr más rápido
Este entrenamiento proviene de las palabras suecas 'fart' (velocidad) y 'lek' (jugar) y significa "juego de velocidad"
El running es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años. A diferencia de otras disciplinas, este ejercicio se puede realizar con poco equipamiento y se puede adaptar a las diferentes condiciones físicas.
No obstante, cuando los corredores comienzan a tener más experiencia descubren que existe una gran variedad de técnicas y métodos para correr de forma correcta y sobre todo, más rápido.
En este contexto, una de las últimas tendencias del running es el fartlek. Este término proviene del sueco 'fart' (velocidad) y 'lek' (jugar), es decir, "juego de velocidad".
El fartlek es un entrenamiento de running que combina la velocidad con la resistencia, consumiendo más energía. Además, aumenta la capacidad de acelerar en las carreras y su mentalidad.
Este método fue creador por el entrenador y atleta sueco Gösse Holmér. El ejercicio consiste en alternar carrera rápida con trote, haciendo un cambio de ritmo por intervalos.
También se pueden añadir variaciones al entrenamiento a través del desnivel y las características de la superficie. De esta forma, se pueden aprovechar las subidas, los descensos y los diferentes terrenos como la arena. Otra de sus ventajas es que se puede adaptar a cualquier tipo de corredor.
Las sesiones suelen ser cortas y cada usuario puede regular la intensidad según los objetivos que tenga en mente. Este entrenamiento permite trabajar al mismo tiempo la resistencia aeróbica y la velocidad, alternando tramos rápidos con fases de recuperación.
Cómo hacer una sesión básica de fartlek
- Corre durante cinco minutos a ritmo medio.
- Acelera durante 30 segundos a un ritmo superior.
- Corre durante cinco minutos a ritmo cómodo.
- Acelera durante 30 segundos a un ritmo superior.
