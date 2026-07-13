FUGA Penyagolosa Trails ya tiene fecha para su edición de 2027

FUGA Penyagolosa Trails ya tiene fecha para 2027. La carrera de la provincia de Castelló regresará el 24 de abril, una jornada que no se ha elegido al azar: coincide en día y mes con el arranque de la primera edición de la Marató i Mitja (MiM), disputada en 1999. Se cumplirán entonces exactamente 28 años desde aquella primera salida hacia Sant Joan de Penyagolosa.

El anuncio se conoció el domingo a través de un vídeo publicado en los canales oficiales de la organización, en el que se repasa el vínculo histórico entre Castelló y los caminos que conducen hasta el santuario. En la pieza audiovisual intervienen la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, y el director de la prueba, Tico Cervera.

Barrachina destacó el peso del evento para la provincia: "Con el anuncio de la fecha de la próxima edición, ponemos en marcha la cuenta atrás de un evento deportivo que es mucho más que una carrera. FUGA Penyagolosa Trails es la máxima expresión del deporte en nuestra provincia y una muestra más de que Castellón es el mejor escenario deportivo. Es una prueba que une a una provincia, a municipios y vecinos que salen a la calle para acompañar y animar a los corredores".

Por su parte, Tico Cervera puso el acento en el simbolismo de la fecha elegida: "Volver a dar la salida un 24 de abril es un guiño precioso a nuestros orígenes. Habrán pasado 28 años exactos desde aquella primera salida de la MiM en 1999, pero la ilusión con la que preparamos la prueba y el respeto por los caminos que nos llevan hasta Sant Joan de Penyagolosa siguen siendo exactamente los mismos que el primer día".

La cita de 2027 reunirá de nuevo las dos distancias que dan forma al evento. La MiM, de 60 kilómetros, llegará a su 28ª edición, mientras que la CSP, de 106 kilómetros, celebrará su 15ª edición. Ambas pruebas mantienen su presencia habitual en el calendario internacional del trail running y siguen atrayendo cada año a corredores de distintos países que buscan combinar exigencia técnica con el paisaje del interior de Castellón.

La organización no ha detallado todavía las fechas concretas de apertura de preinscripciones ni del sorteo de dorsales, aunque ha anunciado que ambos plazos se irán conociendo en los próximos meses. Con el calendario 2027 ya marcado, FUGA Penyagolosa Trails inicia así la cuenta atrás de una edición que quiere rendir homenaje a su propia historia sin perder de vista a los nuevos corredores que cada año se suman a la travesía hacia Sant Joan de Penyagolosa.