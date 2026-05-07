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BIENESTAR

"Estoy más fuerte que nunca a mis 71 años. Estos son mis trucos para que los entrenamientos sean sostenibles"

Así fue cómo un programa de 12 semanas cambió para siempre su día a día

Mujer de 71 años en forma

Mujer de 71 años en forma / SPORT.es / fit_functional_powerfulat70

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

¿Imaginas estar más fuerte a tus 70 años que a los 20? Pues en el caso de Emmie Sanh no se lo ha tenido que imaginar. Es una realidad que vive día a día gracias a un plan de trabajo que ha cambiado por completo su vida.

Tener más de 70 años no le impidió ponerse en forma

Antes de empezar a entrenar, Emmie explica que había pasado años cuidando de su madre y descuidándose a sí misma. No obstante, un programa de fuerza de Joan MacDonald dio por completo un giro a su rutina.

El programa, que se desarrolla a lo largo de 12 semanas, está centrado en una recomposición corporal, la cual combina entrenamientos de fuerza con una nutrición equilibrada. Y eso fue clave para Emmie ya que antes comía sin el más mínimo control.

Desde entonces, la mujer incluso cuenta macronutrientes, y sobre todo ha pasado a entender mucho mejor las porciones y etiquetas nutricionales de lo que consume. Por ejemplo, aumentó el consumo de proteínas para favorecer la saciedad.

Con ese cambio en la dieta, también ayudó a su desarrollo muscular y al mismo tiempo reducía las grasas y carbohidratos. Pero obviamente, lo que más ha notado en su día a día es el hecho de haber incorporado una rutina de ejercicio.

Actualmente, Emmie entrena con pesas cinco días a la semana basándose en el principio de sobrecarga progresiva. Es decir, aumenta poco a poco la intensidad de sus ejercicios para poder ganar fuerza con el paso del tiempo.

Y por si todo esto no fuera suficiente, como complemento añade pasos diarios, movilidad y cardio buscando así mejorar su salud cardiovascular además de la densidad ósea. Con ello, da pie a una rutina completa muy positiva para su salud general.

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La veterana confirma como conclusión que desde que cambió su día a día, ha notado mejoras en muchos apartados: energía, sueño, movilidad, fuerza, salud mental e incluso confianza personal. Porque ganar fuerza no es algo reservado a los 20 años.

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