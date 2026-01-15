El Freeride World Tour 2026 arranca en Baqueira Beret con una jornada histórica

El amanecer en la Val d’Aran llegó con cielo sereno, nieve polvo y un aire frío que prometía emociones fuertes. Y no defraudó. El Freeride World Tour 2026 (FWT) arrancó su temporada en la estación de Baqueira Beret con el Baqueira Beret Pro by Movistar, una cita que se consolida como una de las más queridas por riders y público. Con el majestuoso Tuc de Bacivèr como escenario —que regresaba al circuito tras un paréntesis desde 2023—, medio centenar de los mejores freeriders del planeta ofrecieron un auténtico festival de técnica, audacia y estilo ante 3.000 espectadores enfervorecidos .

Desde primera hora se respiraba ambiente de gran cita. Las nevadas recientes —más de un metro acumulado— y el moldeo natural del viento habían generado una cara desafiante y cambiante, lo que obligó a los riders a afinar su intuición y capacidad de adaptación. Pero fue precisamente esa combinación la que encendió la mecha: líneas creativas, saltos al límite y una conexión mágica entre montaña, público y deportistas.

Mia Jones: la sorpresa made in USA

La categoría de snowboard femenino fue la encargada de inaugurar el evento, y lo hizo con una de las historias que mejor explican la magia del freeride. Mia Jones, debutante estadounidense, se impuso con una bajada agresiva y perfectamente ejecutada. Su control desde el inicio, rematado con un salto limpio desde un cortado, le valió una puntuación de 69,67 y el primer escalón del podio .

“Es mi primera vez en Baqueira y en España, y la estación es increíble. El apoyo del público fue una locura, no me lo esperaba desde la cima”, confesó Jones, que con esta actuación irrumpe de lleno en la carrera por el título.

La francesa Anna Martinez y la australiana Michaela Davis-Meehan completaron el podio, mientras que la catalana Núria Castán, con una línea valiente cargada de freestyle, rozó el cajón y terminó cuarta. “Metí un tailgrab, un method y un doble que no acabé de planchar… pero lo he intentado, y a mejorar para la próxima”, dijo la rider local, arropada por los vítores del público .

Rivera y la energía del anfiteatro

En snowboard masculino, el suizo Liam Rivera —tercero en la general del año pasado— brilló con una bajada potente, precisa y llena de estilo. Su backflip extendido, control milimétrico en la zona técnica y un final creativo lo auparon a lo más alto con 88,67 puntos. “Siempre es un placer volver a Baqueira. El público se vuelve completamente loco y esa energía se nota”, celebró Rivera tras su bajada perfecta .

Sacha Balicco, joven promesa francesa, y el estadounidense Holden Samuels demostraron que la nueva generación viene fuerte, cerrando un podio de altísimo nivel.

Dufour-Lapointe, la reina de Bacivèr

En la prueba femenina de esquí, la canadiense Justine Dufour-Lapointe revalidó su título con una bajada de las que hacen historia: backflip en terreno expuesto, control absoluto en saltos y una lectura precisa de la cara. Su puntuación de 86,33 le valió una ovación cerrada. “Mi objetivo este año es superar mis límites, y hoy lo conseguí. Baqueira es uno de mis lugares favoritos para competir”, dijo emocionada .

Detrás de ella, las debutantes francesas Zoé Delzoppo y Lou Barin dejaron su huella con líneas sólidas y mucho potencial. Pero la que se llevó buena parte del cariño del público fue la local María Castellví, quien con una línea atrevida y dos rocas considerables planchadas, acabó sexta. “Quería disfrutar, y lo conseguí. Llegar sonriendo a la meta es mi mayor objetivo”, declaró entre abrazos .

Final de infarto en esquí masculino

El cierre del evento lo puso la categoría de esquí masculino, que regaló una batalla milimétrica entre talentos consolidados. El neozelandés Ben Richards se impuso con una bajada técnica, fluida y sólida, que incluyó un Lincoln Loop limpio y un 360 perfectamente controlado. Su 86,67 fue apenas suficiente para superar al británico Toby Rafford (86,50) y al taiwanés-canadiense Wei-Tien Ho (86,33), en uno de los podios más ajustados que se recuerdan .

El homenaje emotivo de Rafford a la mítica bajada de Aymar Navarro en 2023, reconocido por el propio Navarro en la meta, fue uno de los momentos más especiales del día.

En clave local, el aranés Abel Moga despertó al público con una línea espectacular que incluyó su ya clásico front flip… aunque esta vez no logró plancharlo y acabó en 17ª posición. “Competir en el Bacivèr, delante de mi gente, siempre es especial. Aunque haya caído, me siento orgulloso”, afirmó con la voz aún acelerada .

Más que una competición

Lo vivido en Baqueira fue mucho más que el arranque de una temporada. Fue una celebración del freeride en su estado más puro: conexión con la montaña, pasión compartida, riesgo medido y emoción colectiva. La energía de los espectadores, que llenaron el anfiteatro natural frente al Tuc de Bacivèr, marcó la diferencia. “Escuchábamos los gritos desde la cima. Eso te empuja a darlo todo”, coincidían varios riders.

Con esta quinta edición, Baqueira Beret consolida su lugar en el mapa mundial del freeride no solo por las condiciones de su terreno, sino por el ambiente inigualable que genera.

La temporada 2026 del Freeride World Tour ha comenzado de la mejor manera: con espectáculo, emoción y muchas historias por escribir. La próxima parada será en Val Thorens, Francia. Pero lo vivido en el corazón del Pirineo quedará grabado como un capítulo épico de este viaje por las montañas más salvajes del planeta.