La frase de Kilian Jornet que define a Oriol Cardona: "Nunca se había creído que era el mejor"

España volvió a tocar el oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno 54 años después. Y lo hizo en el estreno de un deporte que, hasta hace nada, era casi un secreto a voces fuera del mundo de la montaña: el skimo.

En la modalidad sprint, la más explosiva y cruel, Oriol Cardona (Banyoles, 1994) firmó el pasado jueves 19 de febrero una victoria que ya está en la misma vitrina emocional que Sapporo 1972. Un triunfo con aroma a cambio de época.

El sprint de skimo es intensidad pura, detalles que valen medallas y transiciones que te sacan del podio en un parpadeo. Hay subida, hay cambio de chip (y de material), hay descenso y hay un último tramo donde la cabeza pesa tanto como las piernas. Cardona lo resolvió con una mezcla que en este formato vale oro: ritmo, precisión y una calma soprendente para un debutante olímpico.

Pero detrás de esa carrera perfecta hay un proceso que explica por qué este oro no es una sorpresa. Cardona llevaba tiempo instalado en la élite y su temporada venía apuntando alto. Pero en los últimos meses, el foco se afiló.

Kilian Jornet, en su equipo de trabajo

A su alrededor, un ecosistema de trabajo donde aparece un nombre propio: Kilian Jornet, pieza influyente en la preparación mental y competitiva del banyolí con su visita a Noruega, hogar del corredor de ultra trail.

Tras el oro, el mensaje del mito del trail fue directo y sin adornos: "Oriol se merecía esta victoria como nadie más". Y añadió otra frase que retrata lo que significa ganar cuando te cuelgan la etiqueta de favorito: "Sabe lo que cuesta estar años ahí arriba, ser el favorito y rendir".

Jornet, además, puso palabras a la transformación más invisible del nuevo campeón: la de creérselo. "Nunca se había creído que era el mejor", recordó, antes de explicar cómo le empujó a cruzar líneas incómodas para crecer: "Hacer salidas desafiantes le hizo darse cuenta de que puede superarlo", decía en un documental emitido en Esport3 antes de su participación en los Juegos Olímpicos de invierno.

"Solo él sabe todo lo que le ha costado". Cardona ya es campeón olímpico y el skimo ya tiene un nombre propio en España. Lo que era una promesa de estreno se convirtió en historia en una tarde.