François-Xavier Laffin, alcalde de Chamonix, sobre la UTMB: "Una gran mayoría de los vecinos detesta este evento"

El nuevo alcalde de Chamonix, François-Xavier Laffin, ha planteado en una entrevista concedida a L'Équipe una revisión profunda del modelo de la UTMB, el mayor evento de trail running del mundo. Laffin, independiente y sin adscripción a ninguna formación política, sucede en el cargo a Éric Fournier, alcalde durante 18 años y testigo directo del crecimiento exponencial de la carrera.

Para la edición de este verano, que se disputará del 24 al 30 de agosto, los cambios serán limitados. Las inscripciones ya estaban cerradas cuando Laffin tomó posesión en marzo, por lo que no ha podido intervenir en el aspecto deportivo. Sí ha conseguido, sin embargo, que la organización reduzca el espacio del salón de marcas, que a partir de ahora deberá concentrarse en la plaza del Mont Blanc sin expandirse por el resto de la localidad.

El alcalde reconoce el valor del evento para Chamonix, pero considera que se le ha permitido crecer en exceso. Según explica, las marcas que participan en la feria no solo organizan actividades para sus equipos, sino también carreras paralelas a las oficiales, lo que multiplica la afluencia sobre un municipio que, a su juicio, ya no puede asumir tanto movimiento durante la semana de la prueba.

Laffin describe un cambio de percepción entre los vecinos con el paso de los años. Si en los primeros tiempos del evento la implicación era total, con residentes participando como corredores o voluntarios, la situación actual es muy distinta: "una gran mayoría de los chamoniardos detestan este evento", asegura el regidor, que atribuye ese hartazgo a las llegadas de corredores a cualquier hora de la noche, la imposibilidad de circular con normalidad por el pueblo y la sensación de exclusión de sus propias calles durante la semana de competición.

El nuevo alcalde apunta también al desafío que supone gestionar la masiva afluencia de público que atrae la carrera cada año. Entre las medidas que baraja figura fomentar un sistema de rotación entre los espectadores, de forma que quienes ya hayan asistido en ediciones anteriores cedan su lugar a otros aficionados, evitando así que familias enteras se desplacen para animar a un único corredor.

Laffin advierte además de que, si la tendencia actual no se corrige, algunos propietarios de terrenos podrían acabar cerrando el paso a las pruebas de montaña, tal y como ya ocurre en otras zonas del valle. Entre sus objetivos a medio plazo figura reducir progresivamente el número de corredores que atraviesan las reservas naturales del entorno, limitar las carreras nocturnas para minimizar el impacto sobre la fauna y disminuir el número de pruebas que generan más molestias al territorio.

Estas orientaciones cuentan con el respaldo de la prefectura y de otros cargos electos, y ya han sido trasladadas a la organización de la UTMB. Ambas partes se reunirán entre septiembre y octubre para definir las condiciones de la edición de 2027 antes de la apertura de inscripciones.