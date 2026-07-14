TRAIL
François D'Haene bate el récord del GR20 y baja de las 30 horas por primera vez en la historia
El atleta de Salomon completó los 180 kilómetros del legendario sendero corso, con cerca de 13.000 metros de desnivel positivo, diez años después de firmar su primer mejor tiempo en esta travesía
François D'Haene ha vuelto a escribir su nombre en la historia del GR20. Diez años después de establecer por primera vez el mejor tiempo conocido en el legendario sendero corso, el atleta de Salomon ha recuperado el récord al completar la travesía en 29 horas y 46 minutos.
Con esta marca, el cuatro veces campeón del UTMB se convierte en el primer atleta de la historia en recorrer los aproximadamente 180 kilómetros del trazado, con cerca de 13.000 metros de desnivel positivo, en menos de 30 horas.
El intento estaba previsto para principios de semana, pero tuvo que aplazarse en dos ocasiones por las malas condiciones meteorológicas. D'Haene finalmente tomó la salida desde Calenzana a las 4:30 de la madrugada del miércoles 9 de julio, buscando aprovechar las temperaturas más frescas antes de que un nuevo episodio de calor extremo llegara a la isla.
Desde los primeros kilómetros impuso un ritmo sólido sobre uno de los senderos de larga distancia más exigentes de Europa. Al alcanzar el punto intermedio en Vizzavona ya acumulaba una ventaja superior a los 50 minutos respecto al anterior mejor registro.
Recorrió prácticamente toda la sección sur del GR20 durante la noche, atravesando un terreno extremadamente técnico, y mantuvo el ritmo hasta cruzar la meta en Conca, donde selló su nuevo mejor tiempo conocido.
El logro llega tras meses de preparación meticulosa. Durante la primavera, D'Haene regresó varias veces a Córcega para reconocer los tramos clave del recorrido, evaluar el estado de los senderos tras un invierno especialmente nevado y afinar cada detalle de su estrategia.
"Volver al GR20 diez años después de mi primer récord tenía un significado muy especial. Quería comprobar hasta dónde podían llevarme la experiencia, la paciencia y una preparación más metódica en un proyecto tan exigente. Romper la barrera de las 30 horas en un recorrido como este es una satisfacción enorme. Es una aventura que exige compromiso de principio a fin y estoy muy agradecido a todas las personas que me han apoyado durante el camino", ha asegurado D'Haene.
Considerado uno de los mejores ultrafondistas de montaña de su generación, el francés suma así un nuevo hito a una trayectoria extraordinaria.
Diez años después de redefinir por primera vez los límites de lo posible en el GR20, vuelve a demostrar su capacidad para combinar resistencia, dominio del terreno de montaña, inteligencia estratégica y resiliencia en uno de los recorridos más exigentes del mundo.
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