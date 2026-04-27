Francis Holway, experto en pérdida de peso: "Si no hay una buena cantidad de proteínas en la alimentación, puede perder un 70% de grasa y un 20% de músculo"

El debate sobre qué tipo de entrenamiento es más eficaz para quemar grasa -cardio o fuerza- lleva años presente en el mundo del fitness. Durante mucho tiempo, la idea dominante fue que el cardio, como correr o montar en bicicleta, era la opción más adecuada para perder peso. Sin embargo, en los últimos años numerosos especialistas han matizado esta creencia y destacan que el entrenamiento de fuerza también desempeña un papel fundamental en la pérdida de grasa.

El nutricionista deportivo Francis Holway explica que ambos tipos de ejercicio pueden ser efectivos y que la diferencia real suele depender de un factor clave: la constancia. Según señala, diversos análisis de estudios concluyen que tanto el entrenamiento cardiovascular como el de fuerza pueden ofrecer resultados similares en la reducción de grasa corporal.

En este contexto, Holway menciona dos tipos de cardio que suelen compararse con frecuencia. Por un lado está el LISS (Low-Intensity Steady State), que consiste en ejercicio continuo de baja intensidad, como caminar a buen ritmo o trotar suavemente durante un periodo prolongado.

Por otro lado se encuentra el HIIT (High-Intensity Interval Training), basado en intervalos de alta intensidad, como sprints o circuitos cortos pero exigentes.

Para el experto, ninguno de los dos métodos es universalmente mejor. La elección debe adaptarse a las características de cada persona. “El ejercicio más efectivo será siempre el que puedas mantener de forma regular”, resume el especialista.

Más allá del cardio, Holway subraya la importancia del entrenamiento de fuerza, especialmente en personas que buscan perder grasa sin comprometer la masa muscular. En adultos que comienzan a entrenar a partir de los 40 años, recomienda incluir al menos tres sesiones semanales de trabajo de fuerza de unos 45 minutos. Este tipo de ejercicio ayuda a preservar y desarrollar músculo, algo clave cuando se reduce la ingesta calórica.

Por último, el especialista también destaca el papel de la alimentación; mantener un consumo adecuado de proteínas resulta esencial para evitar que, durante la pérdida de peso, el organismo reduzca masa muscular junto con la grasa.