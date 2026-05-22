Francine Cipollone, instructora de yoga: "Esta rutina de estiramientos de 12 minutos te ayudará a aliviar la rigidez y la tensión

Si te gusta el yoga, pero buscas darle un giro de 180 grados a tu rutina, toma nota de esto que acaba de compartir Francine Cipollone, instructora de esta disciplina y creadora del popular canal Yoga with Bird.

Se trata de una sencilla rutina de estiramientos de apenas 12 minutos que promete aliviar la rigidez corporal y reducir la tensión acumulada desde primera hora de la mañana. Su propuesta, que se adapta a todos los niveles, se ha convertido en una de las sesiones más recomendadas para quienes buscan empezar el día con más energía y menos molestias físicas.

La experta asegura que dedicar unos minutos al cuerpo al despertar puede marcar la diferencia: "esta sesión de yoga de 12 minutos te ayudará a sentirte mejor para afrontar el día", explica Cipollone nada más comenzar la práctica.

Si nos fijamos muy bien, la rutina está especialmente diseñada para relajar las caderas, la espalda y la parte superior del cuerpo, zonas donde suele acumularse gran parte del estrés diario.

Persona mayor haciendo yoga / Sport.es

A diferencia de otros entrenamientos intensos, esta sesión apuesta por movimientos suaves y controlados. Todo el ejercicio se realiza en el suelo y no requiere equipamiento específico, más allá de una esterilla cómoda. Comienza con una postura del niño mantenida durante más de un minuto, un ejercicio que ayuda a estirar hombros, cuello, espalda y tobillos.

Posteriormente, la instructora introduce movimientos clásicos como el cat-cow, ideal para movilizar la columna vertebral, además de torsiones suaves y ejercicios de apertura de caderas que mejoran la flexibilidad y reducen la sensación de tensión muscular.

Uno de los mensajes que más repite Cipollone durante la práctica es la importancia de escuchar el cuerpo y no obsesionarse con la perfección. "Observa lo que necesita tu cuerpo y no te preocupes por cómo se ve", señala.

La rutina concluye con dos minutos de shavasana, una postura de relajación profunda que ayuda a reducir el estrés mental y mejorar la sensación de bienestar general.