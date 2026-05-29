Ni Francia ni Alemania: España se acerca a Reino Unido en el dato que confirma el boom del fitness

El 'BOOM' del fitness no es una moda pasajera, es una realidad a la que cada vez más españoles se están sumando. De hecho, los últimos datos en cuanto a porcentaje de penetración demuestran una España cada vez más consolidada en el bienestar físico.

España, cada vez mejor posicionada a nivel fitness

El porcentaje de penetración es una métrica que contempla el porcentaje de población apuntada a un gimnasio. En Europa, el Reino Unido sigue siendo líder con un 18%. Sin embargo, España ha recortado mucha distancia en años recientes.

Actualmente, cerca del 16,5% de los españoles se encuentran apuntados a un gimnasio, y eso refleja una distancia respecto al Reino Unido que se ha reducido mucho en tiempos recientes. La realidad es que el gimnasio es cada vez más común en el día a día de los españoles.

No obstante, en términos de facturación Reino Unido sí sigue muy por delante: durante el pasado año se registraron unos ingresos de 7.520 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a los números del año anterior.

Imagen de un gimnasio / sport

En España, esas cifras se mueven en los 3.235 millones de euros. Asimismo, la diferencia en porcentajes también se ve en el número de abonados: 12,2 millones para Reino Unido y 8,3 millones en España. Dicho esto, a nivel de instalaciones los números son muy cercanos: en torno a 5.800 centros deportivos para ambas partes.

Lo que demuestran todos estos datos y que recogen estudios británicos, es que el fitness está dejando de ser un interés secundario para la mayoría de la población y está empezando a entenderse como una prioridad en términos de salud.

Es decir, más allá del fin estético, cada vez más ciudadanos comprenden que un estilo de vida que pase por cuidar el físico implica una vejez de mayor calidad, con un físico más entrenado que favorece la autonomía e independencia.

La realidad es que el auge del fitness se constata cada vez más a través de métricas como esta. Porque lo que una vez se vio como un privilegio para unos pocos, es cada vez más una necesidad social.