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CULTURISMO

Fran Espín, entrenador de Joan Pradells: "Lo normal para un atleta natural es entrenar tres o cuatro días a la semana, no te vas a recuperar si vas siempre al fallo muscular"

El exculturista y preparador físico detalla cuántos días debe entrenar un atleta natural para ganar músculo

Fran Espín, entrenador personal de culturistas

Fran Espín, entrenador personal de culturistas / Fran Espín

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Francisco Espín, exculturista, lleva más de 20 años dedicándose a la preparación de atletas de culturismo y del mundo del fitness. Está considerado como uno de los preparadores físicos con más renombre dentro de la disciplina, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante su carrera como entrenador, los atletas de su equipo han conseguido resultados de prestigio: 71 victorias IFBB Pro y 75 clasificaciones para Olympia, 1 título Ms. Olympia, 2 Top 2, 2 Top 3, 2 Top 4 y 1 Top 5 en Mr. Olympia y 2 Top 2 en Arnold Classic Pro.

Fran Espín, en su etapa como culturista

Fran Espín, en su etapa como culturista / Old Physiques

En la actualidad, Espín trabaja con un número limitado de atletas para mantener el nivel de exigencia y profesionalidad en cada preparación individualizada. De este modo, uno de estos culturistas es Joan Pradells, miembro de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y creador de contenido fitness.

Recientemente, el preparador físico ha sido entrevistado por el también exculturista, Luis Antonio Vidal Butler, en Eclécticos Podcast. Durante la conversación, Espín ha explicado cuántos días debe entrenar un atleta natural para ganar músculo.

Fran Espín, preparador de Joan Pradells

Fran Espín, preparador de Joan Pradells / @moriauphoto / Fran Espín

"Sobre todo, ser comedido con él (entrenamiento), entender que eres un atleta natural que no toma sustancias, que no te recuperas igual de rápido que los demás", detalla el entrenador. Algunos culturistas entrenan 5 o 6 días a la semana, una carga de entrenamiento inasumible para un atleta natural, al menos de manera habitual.

"Como no sea un caso muy excepcional, lo normal es entrenar 3 o 4 días a la semana", señala Fran Espín. Con este número de sesiones a la semana, el cuerpo tiene tiempo para recuperarse del entrenamiento de fuerza y el organismo obtiene mejores resultados: "Ahí es cuando tienes tu beneficio, tu recuperación, entrenamiento de fuerza, donde mete tu testosterona natural".

A este respecto, la clave para ganar músculo está en lo siguiente: "Saber trabajar, pero sin ser extremo. No llegar al fallo muscular, ir más allá del fallo muscular. No te vas a recuperar, no tienes esa gasolina que realmente te ayuda. Entonces, tienes que, principalmente, aprender a entrenar".

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En este sentido, la recomendación general para los atletas naturales es mantener un buen equilibrio entre volumen total y recuperación. La frecuencia del entrenamiento afecta al estímulo, y es tan importante tener el suficiente para provocar la adaptación como no sobre entrenar para asegurar el tiempo de recuperación necesario. De esta forma, se puede maximizar la síntesis muscular entre sesiones y reducir los riesgos de lesión.

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