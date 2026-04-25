Los expertos en fisiología coinciden: Kilian Jornet es uno de los humanos más extraordinarios

No es que corra más que el resto, es que su cuerpo funciona de otra manera; Kilian Jornet es uno de los atletas más espectaculares que se han visto en toda la historia de la humanidad. Y lo cierto es que ahí está la diferencia: no funciona como el resto.

Un estudio realizado por fisiólogos describe a Kilian Jornet como el 'ser humano más extraordinario'. Y una razón clave que le hace marcar las diferencias respecto a otros atletas es un rasgo muy atípico: Es capaz de convertir el lactato en energía.

Por lo general, el lactato (un compuesto orgánico generado por los músculos) suele causar fatiga en los deportistas. Para Jornet, es puro combustible, lo que le permite correr distancias extremadamente largas sin sentir el cansancio que sería lógico.

Además, también cuenta con una microbiota que funciona diferente. En su caso es mucho más diversa de lo normal, lo que provoca que obtenga más energía y eso, a su vez, le facilita una mejor recuperación que impulsa su rendimiento.

Kilian Jornet ya tiene hoja de ruta para este año / NNORMAL

Dicho esto, no todo son ventajas físicas para Kilian. En deportes de resistencia y larga distancia como los que practica, el componente mental es tan relevante como el físico, y ahí también es de lo mejor que existe entre competidores.

Kilian tiene la capacidad de mantener una concentración máxima ante cualquier adversidad. Eso provoca que su gestión de aspectos como el dolor y la fatiga esté muy por encima de la media. Y cuando el cuerpo llega al límite, permite que Kilian siga adelante.

Lógicamente, a los factores diferenciales del físico y la mente que acompañan al deportista catalán, también está el hecho de que ha dedicado su vida entera a entrenar en condiciones de extremo frío. Por ello, su cuerpo se ha adaptado de forma natural a las condiciones más adversas.

En definitiva, lo de Kilian Jornet no es fruto de la casualidad: es una combinación de factores genéticos, mentales y de experiencia que lo convierten en uno de los deportistas más superlativos de todos los tiempos.