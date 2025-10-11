Finales de las Golden Trail World Series 2025: españoles, horario y dónde ver por TV y en directo

El Valle di Ledro, en el corazón del Trentino italiano, acoge este sábado 11 y domingo 12 de octubre una de las citas más esperadas del calendario internacional de trail running: la Gran Final de la Golden Trail World Series 2025. Durante estos días, esta pequeña joya alpina se convertirá en el epicentro mundial de la élite del trail, con un formato que combina competición, convivencia y celebración.

El evento, organizado por Salomon en colaboración con Garda Trentino, reúne a los 200 mejores corredores del planeta —entre ellos los 30 primeros hombres y mujeres del ranking mundial— en un entorno de montaña declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La representación española en las finales de la Golden Trail World Series 2025 en Ledro será amplia y equilibrada entre las dos jornadas. En la carrera femenina de este sábado (12:00 CET) estarán Sara Alonso, Rosa Lara Feliu y Malen Osa Ansa, todas en categoría élite, junto a Andrea Rico González, Gabriela Lasalle, Natalia Bermúdez de Castro y Núria Llançó Bordes, que competirán en categoría open.

El domingo (12:00 CET) será el turno de los hombres, con Adrián Ivars como principal referencia nacional tras su gran prólogo, acompañado por Fabián Venero, Íu Net, Jaime Romo Santamaría, Jan Torrellas Oller, Luis Cuéllar y Manuel González Francisco. En total, catorce atletas españoles defenderán el pabellón nacional en la gran final de la temporada, con el objetivo de firmar el mejor resultado colectivo del trail español en el circuito mundial.

Un recorrido que roza el cielo

La Ledro Sky Trentino Grand Finale seguirá casi al milímetro el histórico trazado del Ledro Sky, una carrera de culto en Italia. El recorrido, de 21 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo, parte desde Pieve di Ledro y asciende hasta los 1.987 metros de altitud en Cima Parì, el punto más alto de la prueba.

El perfil de las finales de las GTWS 2025 en Ledro / GTWS

Desde allí, los corredores se enfrentarán al impresionante Sentiero delle Greste, una cresta panorámica que conecta Cima Parì, Cima Sclapa y Cima d’Oro. Es un tramo técnico, aéreo y espectacular, que ofrece vistas sobre cuatro lagos —Ledro, Garda, Tenno y Molveno— y atraviesa antiguos caminos de guerra excavados durante la Primera Guerra Mundial.

El descenso final por el Sentiero dei Piloni (Ledro Trek Low) conduce de regreso a la orilla del lago, cerrando un trazado tan bello como exigente, donde la técnica y la gestión del esfuerzo serán decisivas.

Horarios de las finales de las GTWS

El fin de semana, la carrera femenina se disputa el sábado 11 (a partir de las 12:00 horas CET), mientras que la masculina se llevará a cabo el domingo 12 (también a las 12:00 horas CET).

La fiesta de clausura, prevista para las 19:00 h del domingo, cerrará la temporada 2025 con música, premios y ambiente de celebración.

Dónde seguir las finales de las GTWS

En España, las finales de Ledro podrán verse en directo a través de Eurosport, Max, TNT Sports y discovery+, además de contar con retransmisión en pantalla gigante en el GTWS Village de Pieve di Ledro.

Palmarés de campeones de las GTWS

2024: Elhousine Elazzaoui (MAR) // Joyce Njeru (KEN) 2023: Rémi Bonnet (SUI) // Sophia Laukli (USA) 2022: Rémi Bonnet (SUI) // Nienke Brinkman (NED) 2021: Stian Angermund (NOR) // Maude Mathys (SUI) 2020: Bart Przedwojewski (POL) // Maude Mathys (SUI) 2019: Kilian Jornet (ESP) // Judith Wyder (SUI) 2018: Stian Angermund (NOR) // Ruth Croft (NZL)

Después de pasar por Japón, China, España, México, Estados Unidos y las grandes cumbres europeas, la Golden Trail World Series pondrá su broche de oro en el Valle di Ledro, un escenario que lo tiene todo: historia, naturaleza y un trazado digno de un campeonato del mundo.

El público vivirá cuatro días de pura adrenalina en un entorno único, donde los mejores del planeta lucharán por la gloria final y donde el trail vuelve, una vez más, a sus raíces: la montaña como punto de encuentro entre esfuerzo, belleza y emoción.