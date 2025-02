“Al final no todas las carreras van bien y muchas veces abandonar es una victoria"

Si eres amante del trail o del running y tienes Instagram, seguramente sabes quién es Pitu Follow. Quizás no sabes quién es Sergio Turull (Barcelona, 1989), pero hablamos de la misma persona, un apasionado del deporte, ahora especialmente de los retos de larga distancia, con cerca de medio millón de seguidores en Instagram. Turull es un todoterreno que ha completado pruebas IRONMAN, Spartan, maratones de asfalto, ultra trails y un largo etcétera de retos de larga distancia que le motivan. Una motivación que también comparte en sus viajes a Kenia para conocer más a los atletas de ese país, su estilo de vida y compartir entrenamientos con ellos. En esta entrevista charlamos con él para conocerle un poco más.

¿Sergio o Pitu Follow?

Las dos cosas son lo mismo. Sergio soy yo, el chico que nació en Barcelona, de 35 años y enamorado del deporte. Y Pitu Follow es un poco la identidad, la marca propia que se ha ido creando con el paso de los años. Empezó como un nick en Twitter en 2010, sin pretensiones de nada, porque prácticamente no existía ni Instagram, no se usaba Instagram. O sea que fue simplemente un nick donde yo tenía un avatar de un pitufo, de ahí salió el nombre, por no enseñar mi cara de manera pública. Pero luego con el paso del tiempo se quedó y se convirtió en marca propia. A día de hoy es una marca muy potente, por eso tampoco pienso en cambiarlo.

Sergio Turull, durante la sesión de fotos para esta entrevista / ©Pablo Expósito ©Walden Outdoor

¿Creador de contenidos o influencer?

Al final a mí el término influencer como tal no me molesta, porque pienso que al menos lo que hago yo sí que influencia a mucha gente para iniciarse en el deporte, para llevar un estilo de vida saludable, activo, e inspirarles a conseguir metas, a proponerse objetivos. Pero sí que es verdad que, al final, el término influencer ha abarcado tantas cosas y hemos estado acostumbrados a ver todo tipo de personajes y personas debajo de ese término que los que nos dedicamos profesionalmente también a crear contenido preferimos llamarnos así. Creo que es una definición de la profesión a la que nos dedicamos.

¿Recuerdas cuando te pusiste por primera vez un dorsal para correr una prueba?

Sí, recuerdo que los primeros dorsales fueron en la mítica Cursa del Corte Inglés de Barcelona, que cuando yo era muy pequeño, se podía hacer corriendo, pero también se podía hacer con patines. Me acuerdo que iba con mi tío, con mi madre y con mi hermana, y siempre lo hacíamos en patines. Ahí me ponía el dorsal y luego después de la cursa solían hacer como unas carreras infantiles de velocidad, donde iban muchos equipos. Yo iba sin ningún equipo, con mis patines de andar por la calle, y competía con chicos de clubs, y alguna vez ganaba incluso. Fue un poco donde empecé con el chip de competir y luego ya terminé haciendo la Cursa del Corte Inglés corriendo, y las típicas carreras populares de Barcelona, como la de Bombers, todas las que conocemos. Fue ahí un poco donde me inicié, en un principio, pero era muy amateur, me apuntaba con amigos, sin entrenarlas, simplemente para disfrutar los 10 kilómetros. Si tardábamos una hora, tardábamos una hora, y no pasaba nada.

Eres un todo terreno, has hecho pruebas IRONMAN, maratones, carreras de obstáculos...

Sí, para mí es salir de la zona de confort constantemente, y por eso me lo paso muy bien compitiendo en cosas muy dispares. Hago días más de fuerza, otro fin de semana montaña, asfalto, creo que es lo que me mantiene con la ilusión que sigo manteniendo con el deporte. Quizás no mejoro tan rápido en una sola disciplina, pero me lo paso muy bien y voy mejorando un poco más lento, pero en muchas facetas, entonces yo me considero más atleta multidisciplinar y realmente es lo que más me motiva y me lo paso muy bien. Al final, para mí por encima de todo está divertirme y no saturarme de un solo deporte.

Has participado en carreras míticas como UTMB, Maratón de Sables y Spartathlon en Grecia (de 246 km). ¿Tienes alguna prueba en tu lista pendiente de hacer?

Sí, todavía me quedan muchas por hacer, sobre todo por la parte de Estados Unidos, en algún momento quiero recorrer la ultra maratón Badwater, en algún momento quiero correr la Moab de 240 millas, sobre todo por la zona más de América, las míticas carreras que todos conocemos de muchos muchos kilómetros. Creo que todavía soy joven dentro del mundo del ultra fondo, de hecho, cuando voy a carreras tipo Spartantlón, soy de los más jóvenes, la media de edad siempre está por encima de los 40, incluso te diría que 50. Eso es porque al final es un deporte donde la experiencia gana a cualquier tipo de preparación, es experiencia y acumular muchos kilómetros durante muchos años. Tengo mucho recorrido en este tipo de carreras y tenemos muchas por el mundo que conquistar, pero con calma, no tengo ninguna prisa.

Te encantan los retos de superación, como el último que hiciste de cruzar España corriendo 1.500 kilómetros, desde Tarifa hasta Cap de Creus. ¿Sientes responsabilidad por terminar estos por toda la gente que te sigue?

No siento responsabilidad. Si tengo que abandonar, pues abandono porque creo que, además, eso puede dejar una enseñanza muy buena a la gente. Al final no todas las carreras van bien y muchas veces abandonar es una victoria. Eso también con la experiencia lo he ido ganando. Cuando empezaba a correr y en una ultra me iba fatal y pasaba penurias y para mí era llegar a meta a toda costa, pero eso puede implicar que te lesiones y luego estés seis meses parado. Con la experiencia he ido ganando, para ver que la salud está por encima de todo. Es más bien una responsabilidad de intentar llegar a todo tipo de públicos, desde los que se están iniciando hasta los que ya tienen mucha experiencia y que mi contenido pueda servir para todos, para inspirar a cualquier tipo de público y que pueda enseñar que lo que muestre sean cosas que realmente, bajo mi experiencia y bajo evidencia científica, se puedan decir y se puedan enseñar. Soy muy cuidadoso con mi contenido en ese aspecto. Intento no compartir nada que pueda ser mal interpretado.

En este reto de cruzar España tuviste seguimiento de mucha gente...

En el caso del reto intentamos que todo el mundo pudiera tener cabida dentro de este reto: desde gente que igual corre a siete el kilómetro a gente que es capaz de correr a tres minutos el kilómetro. Los últimos cinco kilómetros de la etapa bajé el ritmo para intentar mantener a todo el mundo unido y cuando llegábamos al final cuando yo igual llevaba ese día diez horas corriendo muy cansado en plena hora de calor y luego estaba una hora o más de una hora tomándome fotos y charlando un poco con todas las personas que habían venido. Hasta que la última persona tuviera una foto o compartiéramos una charla, yo no me iba al hotel a descansar. Es también cuidar de la comunidad, porque la considero como una familia y es lo que intento transmitir en redes sociales. Si nos dedicamos a esto es gracias a ellos y creo que es mutuo; yo ofrezco un contenido que es gratuito y que trata de inspirar y motivar, pero a la vez ellos lo consumen y tengo que cuidarles. Por eso intento siempre, en la medida que puedo, responder a todos los mensajes.

¿Te consideras muy fuerte mentalmente para superar estos retos?

Sí, lo que me caracteriza como atleta para poderme dedicar a larga distancia es la fortaleza mental. Soy muy tranquilo, frío, me gusta mucho tener mis momentos de soledad y de tranquilidad. Es algo que se lleva dentro, luego con el tiempo lo vas puliendo, lo vas mejorando con experiencia, lógicamente, al pasar por carreras duras y, sobre todo, de manera muy progresiva, vas entrenando la mente. Si pasas de 0 a 100 en alguna carrera de este tipo, lo más probable es que abandones, porque en una carrera como Spartalon de 246 kilómetros, motivos para abandonar tienes desde el minuto 1. Constantemente tienes una avalancha de motivos para abandonar, pero ahí está donde entra la fortaleza y la experiencia para gestionar bien todo lo que estás sintiendo, todos los pensamientos y que no deriven al abandono, sino que los puedas gestionar. Puedas coger aire, puedas descansar si lo necesitas y tirar hacia adelante.

Sergio Turull ("Pitu Follow") es deportista y creador de contenidos / ©Pablo Expósito ©Walden Outdoor

¿Por qué engancha tanto la larga distancia?

Siempre defino que las carreras de larga distancia son como una vida dentro de la vida. Todo lo que puedes vivir en una carrera de 24 o 30 horas es como toda tu vida, pero resumido en unas pocas horas porque al final tienes momentos de euforia, de adrenalina, de pasarlo muy bien, tienes momentos de tocar fondo y de crisis. Esa es la gracia de estas carreras que pasas por muchos tipos de situaciones y altibajos, pero lo bueno es que cuando llegas al final y puedes superar todo eso es como es como llegar al clímax, la gloria y esa sensación de haberlo trabajado tanto en los entrenamientos como el día de la carrera durante tantas horas. Es una sensación que yo no la he conseguido con ninguna otra cosa en la vida y es por eso que engancha. Te deja una satisfacción dentro y el haber visto cómo te has superado y todo lo que has superado y lo que has dejado detrás, que quieres más, siempre quieres más.

¿Cuándo fue el momento que viste que podías vivir de la creación de contenidos?

Yo empecé a correr en 2012, redes sociales ya utilizaba de antes. Es una pasión que me gusta mucho y siempre la he hecho por hobby, sin buscar nada. En 2010 todavía estaba en la universidad y no tenía pretensiones de nada, no sabía ni que se podría llegar a ganar dinero. Siempre lo he hecho por pasión, porque me gusta comunicar, me gusta crear comunidad. En 2012 empecé a correr, en 2013 hice mi primera campaña en redes, que además fue con el Ayuntamiento de Barcelona para promover el deporte. Pero nunca esperé que todo fuera a derivar en lo que es a día de hoy, que hay tantos creadores de contenido y ya se considera como una profesión más. Y trabajar con marcas y de manera profesional, con contratos, etc. Fue a partir de 2017 más o menos cuando ya vi que podía dedicarme al 100% a temas de redes sociales, porque ya se estaba profesionalizando todo. Estaban saliendo agencias de comunicación, digamos que ya estaba cogiendo forma todo este proyecto de redes sociales.

Es tu forma de vida y tu trabajo...

Desde entonces me he dedicado 100% a ello y creo que se puede vivir de ello, tienes que dedicarle muchas horas, como cualquier otro trabajo. Al final si te lo tomas en serio, a pesar de que lo sigo haciendo como hobby y si no me pagaran seguiría subiendo contenidos. Hay que dedicarle mucho trabajo, hay muchas marcas muy grandes detrás que requieren que seamos muy profesionales con el trabajo que hacemos. Y al final tener una comunidad de cientos de miles de personas es una responsabilidad y yo creo que a día de hoy todavía queda mucho recorrido por hacer.

¿Te han ofrecido alguna vez mucho dinero para participar en alguna carrera destacada y has dicho que no?

Sí, sí, yo he rechazado tantos eventos, carreras, porque realmente no me apetece ir o no encajan con lo que a mí me motiva. Para mí lo primero de todo es que algo realmente me apetezca hacerlo y, luego si encaja con mis valores, si encaja con lo que yo quiero transmitir, puedo decidir si voy o no voy. Hay muchas carreras o viajes que he rechazado simplemente porque no me encajan, y lo mismo con marcas o productos que no utilizo o que pienso que no tienen una efectividad demostrada. No trabajaría con una marca de ese estilo por ganar dinero, porque al final estoy transmitiendo algo que va a ir en mi contra a largo plazo. Lo veo como una carrera de larga distancia, en la que en mi caso llevo ya con Instagram 13 años, entonces si me hubiera dedicado a intentar colar a mis seguidores algo que creo que es ilícito o que no es bueno para ellos, al final con el tiempo eso te va a ir en tu contra.

Si algún día dejo las redes sociales va a ser porque simplemente ya no me llenan como a día de hoy Sergio Turull "Pitu Follow"

Dejarás las redes sociales cuando ya no disfrutes por lo que dices...

Si, totalmente. Si algún día dejo redes sociales va a ser porque simplemente ya no me llenan como a día de hoy me siguen llenando. A mí me dan mucho. Siempre digo que soy un dinosaurio de las redes sociales, porque empecé cuando empezaban y he pasado por todas: he tenido un blog, he escrito artículos de reviews de material deportivo, he tenido fotolog, he pasado por absolutamente todas las redes sociales. Las he probado todas y en todas he intentado encontrar mi hueco, porque es algo que me apasiona. El día que deje de sentir eso y me levante sin ganas de grabar y sin ganas de compartir contenido, lo dejaré simplemente, lo que no haría es intentar forzar por mantener marcas o mantener mi trabajo, sino que al final me buscaría otras vías para vivir, pero no lo haría forzado. Además, un contenido forzado se nota mucho, cuando haces algo sin pasión el público lo recibe y luego la interacción no es la misma. De momento sigo disfrutando y no veo el final.