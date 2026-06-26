Fernando Mora, médico: "No toda la ansiedad se siente igual. Y no todas las personas necesitan el mismo tipo de ejercicio"

La ansiedad no afecta a todas las personas de la misma manera. Mientras algunos sienten que su mente no deja de dar vueltas, otros experimentan una tensión física constante o la sensación de estar atrapados en una rutina que les cuesta romper.

Por eso, el médico Fernando Mora defiende que tampoco existe un único ejercicio válido para todo el mundo.

No todas las personas necesitan el mismo ejercicio, según Fernando Mora

En un vídeo publicado en redes sociales, el especialista propone distintas actividades en función de cómo se manifieste la ansiedad. Si el problema está en una mente que no consigue desconectar, el yoga puede ayudar a reducir el ritmo y favorecer la concentración.

Para quienes sienten que necesitan salir de la rutina y despejarse, el senderismo ofrece un cambio de entorno que también puede beneficiar al bienestar emocional.

Cuando la ansiedad se traduce en tensión muscular, Mora señala la natación como una buena alternativa, ya que permite trabajar todo el cuerpo de forma suave y liberar parte de esa carga física.

Una pareja caminando por una ruta de senderismo / FREEPIK

En cambio, si lo que predomina es una sensación de energía acumulada o nerviosismo constante, actividades como correr o practicar boxeo pueden ser útiles para canalizar esa activación.

Por último, el médico también menciona las artes marciales para aquellas personas que buscan ganar confianza en sí mismas, ya que combinan disciplina, control y aprendizaje progresivo.

El mensaje final es sencillo: el mejor deporte no siempre es el más exigente, sino el que mejor se adapta a lo que tu cuerpo y tu mente necesitan en ese momento. Elegir una actividad acorde a cómo te sientes puede marcar la diferencia a la hora de convertir el ejercicio en una herramienta para mejorar el bienestar.