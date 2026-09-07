Fernando Mazón, entrenador personal, revela el truco para elegir bien la fruta en el supermercado: “Para no fallar...”

Si no estás acostumbrado a hacer la compra, es normal que puedas tener dudas a la hora de elegir algunas frutas y verduras. No todas las piezas que encontramos en el supermercado se encuentran en el mismo punto de maduración, por lo que conviene fijarse en algunos detalles antes de meterlas en el carro. El entrenador personal Fernando Mazón explica en qué debemos fijarnos para acertar con nuestra elección.

En el caso del tomate, uno de los primeros aspectos que debemos comprobar es el estado de su piel. Lo recomendable es escoger aquellos que la tengan firme y presenten un color rojo intenso. En cambio, si la piel está demasiado arrugada, es mejor dejarlo en el supermercado. “Si está arrugado como una pasa, mejor no lo cojas”, asegura Mazón.

Frutas y verduras / Freepik.

Fernando Mazón desvela el truco para saber si un aguacate está en su punto

El aguacate es otro de los productos que más dudas genera a la hora de hacer la compra. Saber si está listo para comer o si todavía necesita unos días puede ser complicado, pero Fernando Mazón tiene un sencillo truco para comprobarlo antes de llevártelo a casa.

“Para elegir un aguacate, tira del rabito. Si al quitarlo ves que está verde, como este, está en su punto. Si está blanco, todavía está verde; y si está negro, está pasado. Así que, en esos casos, mejor no lo cojas”, explica.

Tampoco resulta sencillo escoger los mejores mangos del supermercado. En este caso, el entrenador personal aconseja fijarse en un detalle concreto: “en que el rabito esté hacia fuera y termine en punta”. También aclara que, si aparecen pequeñas manchas blancas en la fruta, no hay que alarmarse. De hecho, “es una buena señal, porque es el azúcar que está saliendo de la fruta”.

Aunque el verano está llegando a su fin, la sandía sigue siendo una buena opción durante todo el mes de septiembre. Para acertar con la elección, uno de los trucos más sencillos es comprobar que tenga “una mancha amarilla”.

Si no la presenta, lo recomendable es buscar otra pieza que sí la tenga. Y todavía hay otro método para comprobar si está en su punto: darle unos golpes en la parte inferior. Si el sonido es hueco, será una buena señal y, probablemente, la sandía que merece la pena llevarse a casa.