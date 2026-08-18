Fernando León, exregatista olímpico: "Los dos primeros años, de los 18 a los 20, no aparecen en mi vida laboral, por lo que mi jubilación se retrasará al menos hasta los 67 a pesar de haber empezando a trabajar tan joven"

Fernando León (Las Palmas de Gran Canaria, 1966) es un atleta español que compite en vela, dentro de las clases Snipe, Tornado, 470 y Soling. El regatista ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, conquistando la medalla de oro en Atlanta 1996 en la clase Tornado, compitiendo junto a José Luis Ballester.

En el resto de ediciones olímpicas, León obtuvo un cuarto puesto en Seúl 1988 (470), sexto lugar en Barcelona 1992 (Soling) y novena posición en Sídney 2000 (Tornado). Fuera de los juegos olímpicos, el deportista canario ganó cinco medallas en el Campeonato Mundial de Tornado (1994-1998).

Además, el competidor español consiguió dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Tornado (1997-1999). A pesar de su exitosa carrera deportiva, la leyenda canaria ha querido reclamar una mayor protección social para los atletas olímpicos.

Fernando León recibe el 'Premio Nacional de Vela' a la mejor carrera deportiva / Cedida: Telemariñas

Durante una entrevista con 'Atlántico Hoy', periódico nativo digital en Tenerife, Fernando León explicó cuál es su situación con la Seguridad Social tras haber competido en cuatro juegos olímpicos. A sus 60 años, el regatista detalla que su pensión de jubilación se retrasará hasta los 67 años.

"Yo compaginé desde muy pronto la vela con otra actividad profesional, porque además las ayudas eran de una cuantía muy baja cuando vivíamos en Barcelona, pero es que además, los dos primeros años, de los 18 a los 20, no aparecen en mi vida laboral, por lo que mi jubilación se retrasará al menos hasta los 67 a pesar de haber empezado a trabajar tan joven", reveló al citado medio.

Ray Zapata durante la final del ejercicio de suelo de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos París 2024. / EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Por este motivo, el Premio Nacional de Vela considera que hay que "seguir caminando en la cobertura a los deportistas. Eso también es fomentar la práctica". En este contexto, León considera que los atletas deben estar protegidos ante las lesiones.

Finalmente, el regatista recuerda que en su época había cobertura para los competidores. Sin embargo, la situación podía cambiar si el atleta lesionado estaba cerca del retiro profesional. "En la vela se dan muchas lesiones de espalda. Si en aquellos tiempos te hacías daño mientras competías, estabas cubierto, pero si arrastrabas una lesión en el momento de retirarte, ahí te quedabas un poco desprovisto", sentencia en el periódico digital.

Al respecto de esta entrevista, el gimnasta olímpico Ray Zapata expresó su opinión sobre la situación actual: "Se ha avanzado, pero mirando hacia otros países, aún nos queda mucho. La gente a veces piensa que ganamos un dineral, pero nada más lejos de la realidad. Para incentivar la práctica deportiva, con todo lo que ello supone para la salud pública, hay que mejorar los derechos laborales y también los de otros ámbitos".