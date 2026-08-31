Fernando Fabiani, médico de familia, da las claves para recuperarse de los excesos del verano: “No busques una poción mágica”

La vuelta de las vacaciones supone recuperar de golpe una rutina que durante unas semanas había quedado en segundo plano. Septiembre trae de nuevo las horas frente al ordenador, los desplazamientos, los horarios marcados y muchas menos oportunidades para salir a caminar o pasar tiempo al aire libre.

Es habitual que durante los primeros días aparezcan más cansancio, cierta rigidez muscular, problemas para dormir o incluso cambios de humor. Sin embargo, Fernando Fabiani, médico de familia y divulgador, considera que no hay que convertir este proceso de adaptación en un problema de salud. Fabiani es autor de La salud enferma, un libro en el que cuestiona algunas de las creencias y excesos que han terminado formando parte de nuestra relación con el bienestar.

Además de su trabajo en consulta, participa en espacios de TVE y Cadena SER y ofrece conferencias relacionadas con la medicina y los hábitos saludables. En una conversación con La Vanguardia, el médico pone en duda algunas de las recomendaciones que vuelven a ganar protagonismo cada septiembre.

Fernando 1 / SPORT

¿Qué nota nuestro cuerpo cuando volvemos de vacaciones?

Ni es necesario cumplir a rajatabla con los 10.000 pasos diarios, ni los batidos verdes sirven para “limpiar” el organismo, ni tomar vitaminas por sentirse más cansado es una solución automática. Para Fabiani, recuperar el bienestar después del verano no requiere grandes cambios ni remedios milagrosos. La clave está en volver progresivamente a los horarios habituales, incorporar más movimiento al día a día y entender que cuidar la salud es una cuestión de constancia, no de intentar compensar en pocos días los hábitos que se han descuidado durante meses.

En realidad, lo habitual es que no ocurra nada especialmente importante. Podemos notar algo más de cansancio, cierta rigidez muscular, tensión en las piernas o en el cuello y, curiosamente, encontrarnos más cansados aunque durante las vacaciones hayamos estado mucho menos activos. Ese cansancio también puede ser mental y estar relacionado con el estrés o con la presión de volver al trabajo. Incluso es posible que durante unos días nos cueste un poco más dormir bien.

Comenta que le gusta que no se haya hablado del famoso síndrome postvacacional, porque llevamos años escuchando hablar de él y, en realidad, no existe como tal. No es un síndrome, ni una enfermedad ni un trastorno.

Lo que sí puede ocurrir es que nos cueste volver a la rutina, estemos más cansados, durmamos peor o tengamos algo menos de humor. Es completamente normal y, por lo general, en unos días se pasa. Si acaso, puede ser una señal de que hemos disfrutado de las vacaciones.