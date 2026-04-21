Fernando Amorebieta, exfutbolista (41 años), un nuevo apasionado de la luz roja: "A las personas corrientes les va a permitir descansar mucho mejor, alinear sus ritmos circadianos y mejorar la recuperación"

Fernando Amorebieta, el exfutbolista vasco de 41 años que brilló en el Athletic de Bilbao y dejó huella en ligas inglesas y americanas, ha virado su carrera hacia un terreno fascinante: el biohacking con luz roja. Una curiosidad que no ha dudado en alabar y en recomendar a todo el mundo.

Ahora, junto a Endika Montiel, experto en salud integrativa, lidera Nice Mood, una startup que vende desde gafas con lentes rojas hasta paneles y lámparas de fototerapia. Este salto no es casual y surgió en 2024 durante su paso por el equipo de la selección olímpica dominicana.

Del fútbol al laboratorio de salud

Allí, él y el staff técnico probaron en carne propia los efectos de esta luz que data de 1903, cuando Niels Finsen ganó el Nobel por sus lámparas curativas. Amorebieta confiesa que, de saberlo antes, habría permitido que su carrera futbolística durará más años.

La luz roja, con ondas entre 630 y 850 nm, penetra la piel para reparar mitocondrias, impulsar colágeno y bajar inflamación. Él la usó y confiesa que notó algunos cambios rápidos: menos dolores y, sobre todo, una recuperación mucho más veloz de lo habitual.

Fernando Amorebieta: El exfutbolista del Athletic recibió la llamada de Vicente del Bosque en 2008, pero nunca llegó a debutar y finalmente fue con Venezuela. / AFP/EFE

Endika, por su lado, la aplicó desde 2016 contra su hipotiroidismo y la ha visto obrar en miles de personas, por diferentes motivos y para diferentes fines, desde combatir la obesidad hasta todo tipo de problemas hormonales. Para ellos, es algo fundamental para cualquier persona.

Para la gente normal, Amorebieta ve en la luz roja una aliada en el día a día: le permite dormir como un tronco, con unos ritmos circadianos en sintonía y unos músculos listos tras ejercitarse en el gimnasio o incluso después de sufrir alguna pequeña lesión.

Según dicen, esta luz roja sirve para reducir la hinchazón y potenciar la melatonina sin interferir, como sí ocurre con la luz azul de los móviles. Para los deportistas también recomiendan su aplicación, con algunos estudios respaldando que sufren menos fatiga y cuentan con una mejor reparación celular.

Esta "magia" ya ha convencido a otros deportistas como Haaland o Llorente, que no dudan en alabar sus virtudes. El dúo sugiere probarlo poco a poco. Un cambio de las bombillas del dormitorio, por ejemplo, ya sirve para que el descanso sea más reparador.