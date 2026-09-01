El fenómeno "HYROX" sigue en alza y prevé superar los dos millones de participantes para la temporada 2026/2027

El HYROX es una disciplina de fitness que combina resistencia y fuerza funcional, con 8 carreras de 1 kilómetro y una estación de entrenamiento tras cada una de ellas. Este deporte se inició en Hamburgo (Alemania) en 2017 y desde entonces, se ha extendido a más de 30 países con múltiples eventos.

La estructura de una carrera HYROX se desglosa en ocho estaciones de entrenamiento como Esquí Erg, Sled Push, Sled Pull, Burpees, Remo, Farmers Carry, Sandbag Lunges y Wall Balls. Aunque se trata de ejercicios exigentes, las competiciones están abiertas a todo el mundo.

"Esto se debe a que los movimientos no requieren una gran habilidad en comparación con otros deportes. Cualquiera puede participar, ya se un asiduo al gimnasio o un atleta HYROX comprometido", comentó Jake Dearden, entrenador de HYROX y campeón del mundo de Dobles, para Red Bull.

Todo lo que necesitas para practicar Hyrox: guía para principiantes / Freepik

Según el informe de Gym Factory, las competiciones de HYROX se preparan para superar los dos millones de participantes en su mayor temporada. De esta manera, el calendario mundial de la temporada 2026/2027 estará formado por 107 fines de semana de carreras.

Por este motivo, el modelo de organización se extenderá hasta residencias de varios días. Asimismo, habrá un aumento del número de plazas disponibles para aliviar los problemas de capacidad que se producen en las ciudades con mayor demanda.

Hasta el momento, la mayor parte de las pruebas se producían en una o dos jornadas. "El formato permitirá utilizar durante más tiempo las instalaciones anfitrionas, distribuir mejor las salidas y recibir a un volumen muy superior de participantes sin alterar la estructura estandarizada de la competición", apunta el citado medio.

El HYROX se ha consolidado en España / DIR TUSET - SARA GIMÉNEZ

En este contexto, el Campeonato Mundial de HYROX cerrará la temporada en Hong Kong en junio de 2027. Además, HYROX ha anunciado que mantendrá el mismo modelo de carreras en todas las sedes: "Ocho tramos de un kilómetro, cada uno seguido de una estación de ejercicio funcional".

Al mantener el mismo formato, la organización podrá comparar los resultados entre países y ciudades. El portal especializado señala que se trata de una oportunidad creciente para los gimnasios: "También refuerza el ecosistema que se desarrolla alrededor de la competición, desde los clubes afiliados y los entrenadores especializados hasta los programas de preparación, el equipamiento y los servicios de recuperación".