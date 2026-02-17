Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico, sobre cómo adelgazar caminando: "Puedes perder entre 2 y 3 kg por mes"

Caminar es un ejercicio sencillo para mejorar la condición física. Esta actividad tan solo requiere calzado y equipamiento deportivo, sin necesidad de apuntarse al gimnasio. Además, es una de las formas más simples de cuidar la salud de tu cuerpo y mente.

Según el National Institutes of Health, caminar regularmente está relacionado con menos riesgo de sufrir enfermedades crónicas como ansiedad, hipertensión o diabetes tipo 2. No obstante, el éxito real de hacer caminatas depende de cómo se realiza.

Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico y salud, responsable de actividad física de PronoKal Group, declaró a la revista Clara que la caminata debe ser pautada y programada, considerando la intensidad, duración y la frecuencia.

"Caminar es una de las formas más accesibles de realizar actividad física y brinda múltiples beneficios, principalmente, en el sistema cardiovascular", comenzó el experto. Isidro explica que caminar activa los músculos de las piernas, abdominales y lumbares.

Este ejercicio no solo mejora la fuerza y la coordinación, también beneficia la pérdida de peso. Sin embargo, si quieres salir a caminar para adelgazar debes tener en cuenta la duración y la intensidad de la sesión de entrenamiento.

"El cuerpo comienza a utilizar grasa como fuente principal de energía durante el ejercicio después de, aproximadamente, 20-30 minutos de actividad continua, aunque la cantidad de grasa que se oxida también depende de la intensidad o velocidad a la que sea camine", señaló el catedrático.

Por tanto, Isidro explica que "no todos los tipos de caminata son igualmente efectivos para perder peso graso". En este caso, el experto recomienda mantener una velocidad entre 100 y 130 pasos por minuto, de moderada a rápida, para elevar la frecuencia cardíaca.

También se aconseja incorporar cambios en la velocidad y la inclinación. Para ello, los deportistas pueden caminar por la montaña o variar los ajustes en la cinta de correr. Asimismo, se puede ampliar la duración de la caminata a medida que ganes resistencia.

"Para perder peso graso, se recomienda caminar rápidamente un mínimo de 30-60 minutos por día, 5 días a la semana", anuncia Isidro. Ahora bien, el experto recalca que este tiempo puede variar "según la condición física de la persona y su capacidad para ser constante con el ejercicio".

Finalmente, cabe destacar la importancia de mantener una alimentación equilibrada: "Combinar el ejercicio con hábitos alimenticios saludables es esencial para la pérdida de grasa acumulada".